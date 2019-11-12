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РИА Новости

В Коми суд вынес приговор молодому человеку, избившему девочку арматурой

17:28 12.11.2019 (обновлено: 17:48 12.11.2019)
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Сотрудник полиции в суде
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Сотрудник полиции в суде. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 ноя – РИА Новости. Суд приговорил к 4 годам 9 месяцам лишения свободы жителя города Выктул в Коми, избившего арматурой 14-летнюю девушку, а его новая подруга получила 50 тысяч рублей штрафа за укрывательство этого преступления, сообщает СУСК РФ по региону.
По данным следствия, в ноябре 2018 года на грунтовой дороге в районе садоводства обвиняемый, которому на тот момент было 17 лет, поссорился с 14-летней девушкой "на почве личных неприязненных отношений".
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"Злоумышленник нанес потерпевшей не менее восьми ударов фрагментом металлической арматуры по голове, лицу и телу, стал душить, после чего оставил потерпевшую с тяжкими телесными повреждениями в вечернее время одну в безлюдном месте в условиях низкой уличной температуры, скрывшись с места происшествия", - говорится в сообщении СУСК.
Как отмечает республиканское следственное управление, девушка осталась жива благодаря тому, что проезжавший мимо водитель доставил ее в больницу, у девушки была тяжелая травма головы и рублено-резаные раны.
Новая подруга подсудимого, по оценке следствия, "совершила заранее не обещанное укрывательство особо тяжкого преступления". Она признана виновной по соответствующей статье, молодой человек – по статье "покушение на убийство".
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"Приговором суда подсудимым назначено наказание: 18-летнему – в виде 4 лет 9 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, 26-летней – в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу", - информирует СУСК.
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