В Коми суд вынес приговор молодому человеку, избившему девочку арматурой

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 ноя – РИА Новости. Суд приговорил к 4 годам 9 месяцам лишения свободы жителя города Выктул в Суд приговорил к 4 годам 9 месяцам лишения свободы жителя города Выктул в Коми , избившего арматурой 14-летнюю девушку, а его новая подруга получила 50 тысяч рублей штрафа за укрывательство этого преступления, сообщает СУСК РФ по региону.

По данным следствия, в ноябре 2018 года на грунтовой дороге в районе садоводства обвиняемый, которому на тот момент было 17 лет, поссорился с 14-летней девушкой "на почве личных неприязненных отношений".

"Злоумышленник нанес потерпевшей не менее восьми ударов фрагментом металлической арматуры по голове, лицу и телу, стал душить, после чего оставил потерпевшую с тяжкими телесными повреждениями в вечернее время одну в безлюдном месте в условиях низкой уличной температуры, скрывшись с места происшествия", - говорится в сообщении СУСК.

Как отмечает республиканское следственное управление, девушка осталась жива благодаря тому, что проезжавший мимо водитель доставил ее в больницу, у девушки была тяжелая травма головы и рублено-резаные раны.

Новая подруга подсудимого, по оценке следствия, "совершила заранее не обещанное укрывательство особо тяжкого преступления". Она признана виновной по соответствующей статье, молодой человек – по статье "покушение на убийство".