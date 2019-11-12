В Хабаровске задержали пассажира, отказавшегося выходить из самолета

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Полицейские в аэропорту Полицейские в аэропорту Хабаровска задержали пьяного авиапассажира, который отказался выходить из приземлившегося самолета, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По ее данным, командир самолета, прибывшего из Магадана в Хабаровск, сообщил, что ему нужна помощь полицейских.

"Полицейские выяснили, что 37-летний житель Забайкальского края отказался выходить из приземлившегося самолета. На требования командира экипажа и бортпроводников покинуть борт воздушного судна мужчина ответил отказом, используя при этом нецензурную лексику", - рассказала Волк.