В Хабаровске задержали пассажира, отказавшегося выходить из самолета

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Полицейские в аэропорту Хабаровска задержали пьяного авиапассажира, который отказался выходить из приземлившегося самолета, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
По ее данным, командир самолета, прибывшего из Магадана в Хабаровск, сообщил, что ему нужна помощь полицейских.
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"Полицейские выяснили, что 37-летний житель Забайкальского края отказался выходить из приземлившегося самолета. На требования командира экипажа и бортпроводников покинуть борт воздушного судна мужчина ответил отказом, используя при этом нецензурную лексику", - рассказала Волк.
Результаты медосвидетельствования показали, что пассажир был пьян. На мужчину составили административные протоколы по статьям "Нарушение правил поведения граждан на железнодорожном, воздушном или водном транспорте" и "Появление в общественных местах в состоянии опьянения".