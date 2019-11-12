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РИА Новости

В ДНР выступили против украинских полицейских на участках разведения сил

17:35 12.11.2019 (обновлено: 18:43 12.11.2019)
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкСаперы Народной милиции ДНР перед началом отвода подразделений в Донбассе
Саперы Народной милиции ДНР перед началом отвода подразделений в Донбассе
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Саперы Народной милиции ДНР перед началом отвода подразделений в Донбассе. Архивное фото
ДОНЕЦК, 12 ноя — РИА Новости. Никаких вооруженных формирований, в том числе украинской полиции, на участках отвода сил в Донбассе быть не должно, заявила полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова.
Ранее временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор заявил, что после разведения сил и средств на три участка в Донбассе должны зайти сотрудники полиции и военнослужащие Национальной гвардии Украины. Глава ДНР Денис Пушилин отметил, что в таком случае республика ответит симметрично.
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Никонорова подчеркнула, что заявление Тейлора неприемлемо и напрямую нарушает соглашение между ДНР, ЛНР и Киевом, а также дополнение к комплексу мер.
Вместе с тем полпред республики рассказала и о положительных подвижках в вопросе разведения сил. Так, в 13:00 мск от линии соприкосновения в районе пункта Петровское закончился отвод войск. Теперь стороны ждут подтверждения со стороны специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.
При этом Никонорова уточнила, что сделано еще далеко не все. В частности, предстоит разминирование, синхронный и зеркальный демонтаж укрытий и ликвидация невзрывных заграждений.
Полпред России в контактной группе Борис Грызлов, в свою очередь, назвал неприемлемыми прозвучавшие в СМИ сообщения о размещении на участках отвод сил в Донбассе полиции и Нацгвардии Украины.
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В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся в 2016 году, в Станице Луганской — в июне 2019 года. При этом в ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что украинские силовики продвинулись вглубь участков разведения в районе Петровского и Золотое, и настаивали на устранении нарушений, зафиксированных миссией ОБСЕ.
Отвод сил в районе поселка Петровское начался 9 ноября. В субботу в ДНР заявили, что уже завершили отвод своих сил на этом участке. В понедельник о завершении практической фазы разведения сил сообщили в штабе Операции объединенных сил Украины. Силовики также анонсировали со вторника начало процесса разминирования. В ДНР заявили о готовности приступить к разминированию 13 ноября.
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