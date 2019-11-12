В ДНР выступили против украинских полицейских на участках разведения сил

ДОНЕЦК, 12 ноя — РИА Новости. Никаких вооруженных формирований, в том числе украинской полиции, на участках отвода сил в Никаких вооруженных формирований, в том числе украинской полиции, на участках отвода сил в Донбассе быть не должно, заявила полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова.

Ранее временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор заявил, что после разведения сил и средств на три участка в Донбассе должны зайти сотрудники полиции и военнослужащие Национальной гвардии Украины. Глава ДНР Денис Пушилин отметил, что в таком случае республика ответит симметрично.

Никонорова подчеркнула, что заявление Тейлора неприемлемо и напрямую нарушает соглашение между ДНР, ЛНР и Киевом, а также дополнение к комплексу мер.

Вместе с тем полпред республики рассказала и о положительных подвижках в вопросе разведения сил. Так, в 13:00 мск от линии соприкосновения в районе пункта Петровское закончился отвод войск. Теперь стороны ждут подтверждения со стороны специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

При этом Никонорова уточнила, что сделано еще далеко не все. В частности, предстоит разминирование, синхронный и зеркальный демонтаж укрытий и ликвидация невзрывных заграждений.

Полпред России в контактной группе Борис Грызлов, в свою очередь, назвал неприемлемыми прозвучавшие в СМИ сообщения о размещении на участках отвод сил в Донбассе полиции и Нацгвардии Украины.

В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся в 2016 году, в Станице Луганской — в июне 2019 года. При этом в ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что украинские силовики продвинулись вглубь участков разведения в районе Петровского и Золотое, и настаивали на устранении нарушений, зафиксированных миссией ОБСЕ.