В Якутии будут судить полицейского, убежавшего с работы с пистолетом

ЯКУТСК, 11 ноя – РИА Новости. Суд в Суд в Якутии рассмотрит дело экс-сотрудника транспортной полиции Айтала Томского, обвиняемого в превышении должностных полномочий и незаконном ношении огнестрельного оружия, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ

Ранее сообщалось, что в августе сотрудник транспортной полиции Якутии Айтал Томский сбежал с работы с пистолетом Макарова и двумя снаряженными магазинами к нему. В соцсети распространились фотографии якобы из квартиры Томского, где на обоях мужчина написал о том, что оказался в тяжелой ситуации, и попросил прощения у родных. Немногим позже разыскиваемый был замечен на одной из улиц Якутска. При задержании Томского один из двух магазинов к его пистолету оказался неполным. На полицейского завели уголовное дело.

"…завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего сотрудника Северо-Восточного ЛУ МВД России на транспорте, который обвиняется в совершении преступлений… незаконное ношение огнестрельного оружия и боеприпасов… превышение должностных полномочий", - рассказали в пресс-службе.

По версии следствия, 26 августа Томский получил табельное оружие и боеприпасы, но к месту несения службы в АО "Аэропорт Якутск" не явился и скрылся в неизвестном направлении. В ходе осмотра места проживания обнаружены форменное обмундирование, спецсредства и пустая кобура. Установлено, что имея при себе огнестрельное оружие и боеприпасы, мужчина передвигался по территории Якутска в состоянии алкогольного опьянения.