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РИА Новости

В Якутии будут судить полицейского, убежавшего с работы с пистолетом

17:13 12.11.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
ЯКУТСК, 11 ноя – РИА Новости. Суд в Якутии рассмотрит дело экс-сотрудника транспортной полиции Айтала Томского, обвиняемого в превышении должностных полномочий и незаконном ношении огнестрельного оружия, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ.
Ранее сообщалось, что в августе сотрудник транспортной полиции Якутии Айтал Томский сбежал с работы с пистолетом Макарова и двумя снаряженными магазинами к нему. В соцсети распространились фотографии якобы из квартиры Томского, где на обоях мужчина написал о том, что оказался в тяжелой ситуации, и попросил прощения у родных. Немногим позже разыскиваемый был замечен на одной из улиц Якутска. При задержании Томского один из двух магазинов к его пистолету оказался неполным. На полицейского завели уголовное дело.
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"…завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего сотрудника Северо-Восточного ЛУ МВД России на транспорте, который обвиняется в совершении преступлений… незаконное ношение огнестрельного оружия и боеприпасов… превышение должностных полномочий", - рассказали в пресс-службе.
По версии следствия, 26 августа Томский получил табельное оружие и боеприпасы, но к месту несения службы в АО "Аэропорт Якутск" не явился и скрылся в неизвестном направлении. В ходе осмотра места проживания обнаружены форменное обмундирование, спецсредства и пустая кобура. Установлено, что имея при себе огнестрельное оружие и боеприпасы, мужчина передвигался по территории Якутска в состоянии алкогольного опьянения.
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"В настоящее время он находится под домашним арестом. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - добавили в управлении.
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Следственный комитет РФМВД РФРоссияЯкутияПроисшествия
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