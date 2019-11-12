В Якутии будут судить полицейского, убежавшего с работы с пистолетом

Ранее сообщалось, что в августе сотрудник транспортной полиции Якутии Айтал Томский сбежал с работы с пистолетом Макарова и двумя снаряженными магазинами к нему. В соцсети распространились фотографии якобы из квартиры Томского, где на обоях мужчина написал о том, что оказался в тяжелой ситуации, и попросил прощения у родных. Немногим позже разыскиваемый был замечен на одной из улиц Якутска. При задержании Томского один из двух магазинов к его пистолету оказался неполным. На полицейского завели уголовное дело.
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"…завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего сотрудника Северо-Восточного ЛУ МВД России на транспорте, который обвиняется в совершении преступлений… незаконное ношение огнестрельного оружия и боеприпасов… превышение должностных полномочий", - рассказали в пресс-службе.
По версии следствия, 26 августа Томский получил табельное оружие и боеприпасы, но к месту несения службы в АО "Аэропорт Якутск" не явился и скрылся в неизвестном направлении. В ходе осмотра места проживания обнаружены форменное обмундирование, спецсредства и пустая кобура. Установлено, что имея при себе огнестрельное оружие и боеприпасы, мужчина передвигался по территории Якутска в состоянии алкогольного опьянения.
"В настоящее время он находится под домашним арестом. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - добавили в управлении.