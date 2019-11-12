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РИА Новости

Рядом со Страсбургом произошло землетрясение магнитудой 3,2

17:09 12.11.2019
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкГорода мира. Страсбург
Города мира. Страсбург
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Города мира. Страсбург. Архивное фото
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 3,2 произошло на границе Франции и Германии, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
По данным сейсмологов, эпицентр землетрясения располагался в 12 километрах северо-западнее Страсбурга, его очаг залегал на глубине 12 километров.
В понедельник землетрясение магнитудой 5,4 произошло около города Монтелимар на юго-востоке Франции. По данным СМИ, подземные толчки длились около десяти секунд и ощущались в ряде других городов – в Лионе, Монпелье, Авиньоне. По данным префектуры департамента Ардеш, в результате землетрясения пострадали три человека. Были разрушены несколько десятков домов.
Сейсмограф. Архивное фото
13:42
Землетрясение разрушило 30 домов в коммуне на юго-востоке Франции
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ФранцияВ мире
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