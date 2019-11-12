Рядом со Страсбургом произошло землетрясение магнитудой 3,2

По данным сейсмологов, эпицентр землетрясения располагался в 12 километрах северо-западнее Страсбурга, его очаг залегал на глубине 12 километров.
M3.2 #earthquake (#séisme #TremblementDeTerre) strikes 6 km E of #Strasbourg (#France) 7 min ago. Effects reported by eyewitnesses: pic.twitter.com/hDveLYOZ6v— EMSC (@LastQuake) 12 ноября 2019 г.
В понедельник землетрясение магнитудой 5,4 произошло около города Монтелимар на юго-востоке Франции. По данным СМИ, подземные толчки длились около десяти секунд и ощущались в ряде других городов – в Лионе, Монпелье, Авиньоне. По данным префектуры департамента Ардеш, в результате землетрясения пострадали три человека. Были разрушены несколько десятков домов.