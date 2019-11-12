Рядом со Страсбургом произошло землетрясение магнитудой 3,2

В понедельник землетрясение магнитудой 5,4 произошло около города Монтелимар на юго-востоке Франции. По данным СМИ, подземные толчки длились около десяти секунд и ощущались в ряде других городов – в Лионе, Монпелье, Авиньоне. По данным префектуры департамента Ардеш, в результате землетрясения пострадали три человека. Были разрушены несколько десятков домов.