Президент Австрии выступил за углубление отношений с Белоруссией

Федеральный президент Австрийской Республики Александр Ван дер Беллен на совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции по итогам встречи

ВЕНА, 12 ноя - РИА Новости. Федеральный президент Федеральный президент Австрии Александер Ван дер Беллен после встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко выступил за углубление двусторонних отношений между странами.

Лукашенко 11-12 ноября находится с официальным визитом в Австрии - первой стране Евросоюза, которую он посещает с мая 2016 года. Помимо переговоров с австрийским коллегой, президент Белоруссии также встретится с председателем Национального совета Австрии (нижняя палата парламента) Вольфгангом Соботкой.

По словам австрийского президента, визиты высокопоставленных чиновников из других стран всегда помогают развитию двусторонних отношений.

"Что касается Белоруссии , то отношения у нас давние, они уходят корнями в советское прошлое. Мы горды тем, что являемся вторым крупнейшим инвестором. Но они (отношения - ред.) все равно заслуживают углубления и расширения", - заявил австрийский президент журналистам после переговоров с белорусским коллегой.

Среди потенциальных областей углубления сотрудничества он назвал стальную промышленность, банковское дело и телекоммуникации.