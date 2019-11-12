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РИА Новости

Президент Австрии выступил за углубление отношений с Белоруссией

17:07 12.11.2019
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкФедеральный президент Австрийской Республики Александр Ван дер Беллен на совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции по итогам встречи
Федеральный президент Австрийской Республики Александр Ван дер Беллен на совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции по итогам встречи
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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ВЕНА, 12 ноя - РИА Новости. Федеральный президент Австрии Александер Ван дер Беллен после встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко выступил за углубление двусторонних отношений между странами.
Лукашенко 11-12 ноября находится с официальным визитом в Австрии - первой стране Евросоюза, которую он посещает с мая 2016 года. Помимо переговоров с австрийским коллегой, президент Белоруссии также встретится с председателем Национального совета Австрии (нижняя палата парламента) Вольфгангом Соботкой.
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По словам австрийского президента, визиты высокопоставленных чиновников из других стран всегда помогают развитию двусторонних отношений.
"Что касается Белоруссии, то отношения у нас давние, они уходят корнями в советское прошлое. Мы горды тем, что являемся вторым крупнейшим инвестором. Но они (отношения - ред.) все равно заслуживают углубления и расширения", - заявил австрийский президент журналистам после переговоров с белорусским коллегой.
Среди потенциальных областей углубления сотрудничества он назвал стальную промышленность, банковское дело и телекоммуникации.
"Евросоюз сотрудничает с Белоруссией и в рамках "Восточного партнёрства", оно также заслуживает углубления", - отметил Ван дер Беллен.
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