Госдума отклонила проект о возврате приватизированного имущества

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Госдума отклонила в первом чтении законопроект об обращении в госсобственность имущества организаций и граждан, отчужденного из нее в процессе приватизации.

Документ, внесенный депутатами от КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым , предусматривает с 2022 года возможность принудительного отчуждения в государственную или муниципальную собственность имущества юридических и физлиц на основании постановлений правительства РФ, нормативных правовых актов субъектов Федерации и местного самоуправления.

Это касается предприятий и земельных участков, находящихся в составе имущественного комплекса, а также объектов недвижимости. Их отчуждение будет возможно в целях обеспечения обороны и безопасности РФ, защиты нравственности, здоровья, прав и законных интересов российских граждан.

Против принятия законопроекта выступили думский комитет по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям и правительство РФ. Они обратили внимание на его несоответствие нормам Конституции РФ и базовым положениям гражданского законодательства.

При этом законопроект не предоставляет собственнику возможность в судебном порядке оспорить решение об обращении имущества в государственную или муниципальную собственность, условия и размер предполагаемой к выплате компенсации. В нем отсутствует процедура согласования с собственником сроков и условий изъятия имущества, судебного порядка подтверждения размера его стоимости и механизма перечисления положенного собственнику по закону возмещения.