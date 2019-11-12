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РИА Новости

Госдума отклонила проект о возврате приватизированного имущества

17:06 12.11.2019
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Госдума отклонила в первом чтении законопроект об обращении в госсобственность имущества организаций и граждан, отчужденного из нее в процессе приватизации.
Документ, внесенный депутатами от КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым, предусматривает с 2022 года возможность принудительного отчуждения в государственную или муниципальную собственность имущества юридических и физлиц на основании постановлений правительства РФ, нормативных правовых актов субъектов Федерации и местного самоуправления.
Это касается предприятий и земельных участков, находящихся в составе имущественного комплекса, а также объектов недвижимости. Их отчуждение будет возможно в целях обеспечения обороны и безопасности РФ, защиты нравственности, здоровья, прав и законных интересов российских граждан.
Против принятия законопроекта выступили думский комитет по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям и правительство РФ. Они обратили внимание на его несоответствие нормам Конституции РФ и базовым положениям гражданского законодательства.
При этом законопроект не предоставляет собственнику возможность в судебном порядке оспорить решение об обращении имущества в государственную или муниципальную собственность, условия и размер предполагаемой к выплате компенсации. В нем отсутствует процедура согласования с собственником сроков и условий изъятия имущества, судебного порядка подтверждения размера его стоимости и механизма перечисления положенного собственнику по закону возмещения.
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Кабмин допускает, что принятие законопроекта может оказать негативное влияние на эффективно действующие предприятия, обращение в госсобственность которых предусматривается законопроектом, и иных участников гражданского оборота и отрицательно скажется на привлечении инвестиций в российскую экономику.
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КПРФГосдума РФГеннадий ЗюгановРоссияОбщество
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