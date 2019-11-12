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РИА Новости

Правительство Мексики не раскроет место пребывания Моралеса

17:01 12.11.2019
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЭво Моралес
Эво Моралес
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Эво Моралес. Архивное фото
МЕХИКО, 12 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард заявил, что Мексика не будет раскрывать местонахождение президента Боливии Эво Моралеса после его прилёта в страну.
"Мы не будем раскрывать адрес его (президента Моралеса - ред.) пребывания из соображений безопасности", - заявил Эбрард в ходе пресс-конференции, трансляция опубликована в Twitter президента Мексики.
"Этот человек провел несколько ужасных дней, так что неизвестно, когда он захочет встретиться с прессой - сегодня или в какой-то другой момент", - добавил Эбрард.
На состоявшихся 20 октября выборах президент Боливии Моралес одержал победу уже в первом туре, но его основной соперник Карлос Меса не признал результаты голосования. В воскресенье вооруженные силы Боливии призвали Моралеса покинуть пост для обеспечения стабильности в стране, после чего он объявил об отставке. Все высшее руководство страны также ушло в отставку, власть должна принять оппозиционный вице-спикер сената.
Президент РФ Владимир Путин и президент Боливии Эво Моралес на совместной пресс-конференции
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Смена власти в БоливииЭво МоралесБоливияМексикаВ мире
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