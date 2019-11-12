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РИА Новости

Эксперты предложили разработать новые правила дорожного движения

17:01 12.11.2019 (обновлено: 17:02 12.11.2019)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПрохожие на одном из пешеходных переходов в Москве
Прохожие на одном из пешеходных переходов в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Российским городам необходимо отказаться от подземных переходов на улицах и разрешить пешеходам переходить небольшие улицы там, где удобно, сообщил журналистам руководитель Экспертного центра "Пробок.нет" Александр Шумский.
Во вторник в пресс-центре МИА "Россия Сегодня" руководитель "Пробок.нет" Александр Шумский представил проект о разработке новых правил удобного дорожного движения.
По его словам, Россия в списке стран отстающих по безопасности дорожного движения, в день в стране в ДТП погибают 50 человек, и причина этого формальный, устаревший подход и правила дорожного движения, основанные на запретах.
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"Вместо административного регулирования нужно инфраструктурное и общественное регулирование. Меньше штрафов и больше регулирования через средства организации дорожного движения. Если водители вынуждены нарушать какие-то правила, очевидно, что какую-то схему движения надо поменять. Необходимо создать удобные и интуитивно понятные правила", - сказал Шумский.
Так, среди нововведений он предлагает отказаться от подземных переходов.
"Подземных переходов быть в городах не должно. Город для людей. На улицах не должно быть переходов, на магистралях - да. Должно быть четкое разделение улиц и дорог, оно должно быть внесено в нормативную базу. Мы строим из улицы магистраль, а люди все рано пытаются переходить, перепрыгивать и получается только хуже, водитель не ожидает, что оттуда может выйти человек", сказал Шумский.
Также, по мнению Шумского, городам стоит отказаться от оформления ДТП на дороге, так как из-за этого гибнут около полутора тысяч человек.
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"Сейчас водители вынуждены оформлять ДТП прямо на проезжей части, из-за этого происходит вторичное ДТП, когда сзади больше груз на большой скорости может сбить насмерть. В результате у нас около полутора тысяч водителей погибают на дорогах только потому, что соблюдают правила. Это надо исправить", - сказал Шумский.
Также эксперт предлагает на небольших улицах разрешить пешеходам переходить везде, где им удобно.
"На маленьких улицах в одну-две полосы необходимо разрешить переходить проезжую часть там, где это удобно пешеходам. Они и так это делают, но теперь они будут иметь на это право, и это не будет правонарушением. И водители будут готовы, потому что штрафовать их за это бессмысленно", - сказал Шумский.
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Еще одно из предлагаемых нововведений - разрешить мотоциклам ездить между рядами в пробке со скоростью потока до 40 километров в час.
"Все мотоциклисты ездят между рядами, это и не разрешено, и не запрещено. У нас правило простое: до 40 километров в час поток, то есть в пробке мотоциклы могут иметь право ездить. Потому что многие и физически не могут медленнее ездить, потому что мотоцикл перегревается, они все равно будут ездить в междурядье ", - сказал Шумский.
Кроме того, Шумский выступает за разрешение разворачиваться через сплошную линию.
"Предлагаем разрешить разворачиваться через сплошную. Через двойную сплошную запрет остается незыблемым, а одинарная сплошная, сплошная через одну-две полосы, спокойная улица, разворачиваться на ней можно, заезжать во двор на ней можно, люди все равно так делают", - сказал Шумский.
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По его словам, на создание правил и экспертную оценку и общественную экспертизу уйдет 1-2 года, далее планируется провести пилотный эксперимент в каком-нибудь регионе или городе, идеально бы подошел Калининград.
"Около года-двух уйдет на создание правил и на экспертизу. Мы собираемся это пропустить через общественную экспертизу. На заре двух лет это может выйти на пилотное регулирование. Мы выберем город или регион. Но будет зависеть от реакции правительства. У нас есть идеи, что можно взять какой-нибудь замкнутый город или регион. Калининград - идеальное место для него, уже и Европа территориально, и закрытое пространство, люди не выезжают в другой регион", - сказал Шумский.
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Кроме того, предлагается ввести электронный документооборот, электронные права и электронные документы на машину и создать программу лояльности и систему поддержки добросовестных участников движения.
В столичном Центре организации дорожного движения поддержали данную инициативу обновления правил дорожного движения.
"В целом такой переход от запретительного подхода к подходу, основанному на дизайне, на создание среды, которая учитывает потребность и удобство людей, он однозначно поддерживается, мы с удовольствием поучаствуем в дискуссии, которая поможет переходить к этим новым подходам... И озвученная проблема по оформлению мелких ДТП - важный вопрос, который надо поднимать, готовы оказать поддержку и сделать все, что от нас зависит ", - сказал заместитель руководителя ЦОДД Артур Шахбазян.
Он также отметил, что Москва уже применяет новые подходы, в частности, островки безопасности, сужение ширины полос движения, снижение скорости на городских улицах, сокращение избыточного количества дорожных знаков, повышение приоритета общественного транспорта.
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Что делать в случае ДТПВ России на дорогах ежегодно происходит более 150 тысяч аварий. Подробнее о том, как действовать в случае ДТП, – в инфографике Ria.ru.
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Центр организации дорожного движения (ЦОДД)РоссияОбщество
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