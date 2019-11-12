Ректоров российских вузов пригласили посетить Великобританию

"Мы сейчас вступаем в новую стадию отношений между научно-образовательным сектором Великобритании и России. Это должно стать началом нового этапа. Я хотел бы официально пригласить коллег, российских ректоров посетить Великобританию, университеты и присутствовать на глобальной конференции лидеров высшего образования в июне следующего года. Мы будем очень рады видеть вас в Соединенном Королевстве", - сказал он, выступая во время первого российско-британского форума ректоров.