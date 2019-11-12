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РИА Новости

Ректоров российских вузов пригласили посетить Великобританию

16:55 12.11.2019
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© AFP 2019 / Alexander NemenovВывеска у входа в офис Британского совета в Москве. 17 марта 2018
Вывеска у входа в офис Британского совета в Москве. 17 марта 2018
© AFP 2019 / Alexander Nemenov
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Глава Британского совета Киаран Девейн пригласил ректоров российских вузов приехать с ответным визитом в Соединенное Королевство в 2020 году.
"Мы сейчас вступаем в новую стадию отношений между научно-образовательным сектором Великобритании и России. Это должно стать началом нового этапа. Я хотел бы официально пригласить коллег, российских ректоров посетить Великобританию, университеты и присутствовать на глобальной конференции лидеров высшего образования в июне следующего года. Мы будем очень рады видеть вас в Соединенном Королевстве", - сказал он, выступая во время первого российско-британского форума ректоров.
Первый форум ректоров университетов России и Великобритании открылся в МГУ 12 ноября. В работе форума принимают участие около 100 ректоров и представителей британских и российских университетов.
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Британский совет в РоссииВеликобританияРоссияВ мире
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