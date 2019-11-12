Президент Австрии отметил вклад Белоруссии в решение конфликта на Украине

"Мы также говорили (с Лукашенко – ред.) о вопросах, касающихся ситуации на востоке Украины. Белоруссия является хозяином переговоров по разрешению конфликта. Минские соглашения стали знаменитыми. Белоруссия действительно внесла свой достойный вклад в устойчивое разрешение этого конфликта. Австрия, конечно, поддерживает и усилия в рамках ОБСЕ. Минск внёс вклад в разрешение конфликта на Украине", - сказал австрийский президент.