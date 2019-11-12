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РИА Новости

Президент Австрии отметил вклад Белоруссии в решение конфликта на Украине

16:54 12.11.2019
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкФедеральный президент Австрийской Республики Александр Ван дер Беллен
Федеральный президент Австрийской Республики Александр Ван дер Беллен
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Федеральный президент Австрийской Республики Александр Ван дер Беллен. Архивное фото
ВЕНА, 12 ноя - РИА Новости. Белоруссия внесла достойный вклад в разрешение конфликта на востоке Украины, заявил во вторник федеральный президент Австрии Александер Ван дер Беллен.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко 11-12 ноября находится с официальным визитом в Австрии - первой стране Евросоюза, которую он посещает с мая 2016 года. Помимо переговоров с австрийским коллегой, президент Белоруссии также встретится с председателем Национального совета Австрии (нижняя палата парламента) Вольфгангом Соботкой.
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"Мы также говорили (с Лукашенко – ред.) о вопросах, касающихся ситуации на востоке Украины. Белоруссия является хозяином переговоров по разрешению конфликта. Минские соглашения стали знаменитыми. Белоруссия действительно внесла свой достойный вклад в устойчивое разрешение этого конфликта. Австрия, конечно, поддерживает и усилия в рамках ОБСЕ. Минск внёс вклад в разрешение конфликта на Украине", - сказал австрийский президент.
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Александр Ван дер БелленМинскБелоруссияАвстрияУкраинаВ мире
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