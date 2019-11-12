Президент Австрии отметил вклад Белоруссии в решение конфликта на Украине

ВЕНА, 12 ноя - РИА Новости. Белоруссия внесла достойный вклад в разрешение конфликта на востоке Украины, заявил во вторник федеральный президент Австрии Александер Ван дер Беллен.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко 11-12 ноября находится с официальным визитом в Австрии - первой стране Евросоюза, которую он посещает с мая 2016 года. Помимо переговоров с австрийским коллегой, президент Белоруссии также встретится с председателем Национального совета Австрии (нижняя палата парламента) Вольфгангом Соботкой.
"Мы также говорили (с Лукашенко – ред.) о вопросах, касающихся ситуации на востоке Украины. Белоруссия является хозяином переговоров по разрешению конфликта. Минские соглашения стали знаменитыми. Белоруссия действительно внесла свой достойный вклад в устойчивое разрешение этого конфликта. Австрия, конечно, поддерживает и усилия в рамках ОБСЕ. Минск внёс вклад в разрешение конфликта на Украине", - сказал австрийский президент.