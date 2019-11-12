Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
ФОН ГВ
Школа волонтера
2019-11-12T16:53Z
https://ria.ru/20191112/1560855056.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/156085/49/1560854902_0:70:1280:790_1036x0_80_0_0_e74893fffe7a9d67ff23335b6c2f7396.jpg
РИА Новости

Форум активистов по работе со слепоглухими детьми прошел на Истре

16:53 12.11.2019
7
© Благотворительный фонд «Фонд поддержки слепоглухих «Со-единение»Форум активистов по работе со слепоглухими детьми прошел на Истре
Форум активистов по работе со слепоглухими детьми прошел на Истре
© Благотворительный фонд «Фонд поддержки слепоглухих «Со-единение»
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Способы взаимодействия с органами государственной власти и коммуникации с общественностью обсудили участники трехдневного Форума региональных активистов в сфере работы с молодыми людьми с одновременным нарушением слуха и зрения. В мероприятии, завершившем накануне свою работу в городе Истре, приняли участие более 100 человек из 36 регионов России, сообщили организаторы форума.
На форум, организованный фондом поддержки слепоглухих "Со-единение", были приглашены координаторы досуговых центров, специалисты по работе со слепоглухими детьми, волонтеры, родители слепоглухих детей и сами люди с одновременным нарушением слуха и зрения, которые в своих регионах активно занимаются работой со слепоглухими людьми.
"В первый день мы предложили нашим участникам познакомиться друг с другом весьма необычными способами: за две минуты нужно было рассказать свою биографию, можно было спеть песню о своей жизни или представить, что вы – нобелевский лауреат. Это задание вызвало массу положительных эмоций, что способствовало отличному настроению для дальнейшей работы в группах", – отмечает руководитель программы "Региональное развитие" Ольга Кудрявцева.
В ходе дискуссий участники наметили векторы развития на следующие пять лет, выступили с презентациями и рассказали о проектах, которые они готовы реализовать в своих регионах при поддержке Фонда для работы с молодыми слепоглухими людьми.
"Нам важно, чтобы сотрудничество продолжилось среди участников и по возвращении домой. В деловой игре "Идеальный регион" участие приняли все. В ней нет неправильных ответов. Здесь необходимо было выбрать наиболее эффективные действия или варианты развития проекта в регионе. Тем не менее дух здорового соперничества и желание победить полностью захватили наших участников", – отметил президент фонда "Со-единение" Дмитрий Поликанов.
000000
Обсудить 0
Школа волонтераФонд "Со-единение"
Рекомендуем
Чабан отбирает баранов для стрижки на летней стоянке чабанов-казахов в Чуйской степи Кош-Агачского района Республики Алтай
Аграрии в Алтайском крае получат более 50 млн рублей субсидий в 2020 году
Предприятие ОАО Полиэф компании Сибур-ПЭТФ в г.Благовещенске (Республика Башкортостан) – производитель полиэтилентерефталата и терефталевой кислоты.
Башкирский завод "Полиэф" заплатит штраф из-за разлива сточных вод
Конкурс Мой первый бизнес. Архивное фото
Начался третий сезон конкурса "Мой первый бизнес"
Усадьба генерала А.Я. Мирковича в селе Николо-Жупань Тульской области
В Николо-Жупани реставрируют старинную усадьбу генерала Мирковича
Пожар в одном из зданий Морозовских казарм в Твери
В Твери загорелось одно из зданий Морозовских казарм
Машина скорой помощи в Перу
В Перу 15 человек погибли в ДТП с автобусом
Александр Вучич
Вучич напомнил Косово о необходимости отменить пошлины на сербские товары
Медсестра в прививочном кабинете
В Кировской области будут производить вакцину для защиты от менингококка
Пассажирский самолет в небе
В Хабаровске задержали пассажира, отказавшегося выходить из самолета
Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне
Миссия МВФ приедет в Киев 14 ноября для обсуждения новой программы
Участники фестиваля Путешествие в Рождество на площади Революции в Москве
Москвичи назвали "Путешествие в Рождество" любимым фестивалем
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко
Губернатор Алтайского края доложил Медведеву о реализации нацпроектов
Автомобиль Следственного комитета России
СК не нашел состава преступления в жесткой посадке Ан-2 в Курской области
Международный авиационный форум Крылья России
Ростуризм выступил за поэтапное внедрение электронной путевки
Самолет авиакомпании Utair
Сбербанк согласовал план финансового оздоровления "Ютэйр"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:50В Новой Зеландии попытались найти "российский след" в выборе птицы года
18:38Ростуризм выступил за паритетность "свободы воздуха" с другими странами
18:36Киев избегает возобновления соцвыплат жителям Донбасса, заявили МИД ДНР
18:36Бундестаг рассмотрит поправки к газовой директиве ЕС
18:33В России иностранец собрал более 400 штрафов за нарушение ПДД
18:31Ереван сообщил о гибели армянских католических священников в Сирии
18:31СМИ: В Таиланде отставной генерал полиции застрелил двух человек в суде
18:29Министр культуры Франции посетит Москву в декабре
18:20Жильцов горящих Морозовских казарм в Твери разместят во временное жилье
18:20Театральный фестиваль NET впервые пройдет сразу в Москве и Петербурге
18:15Россия приветствовала завершение процедуры по отводу сил у Петровского
18:15В США студент получил ответ на письмо в бутылке, брошенной в океан
18:13Аудиторы отметили успех природоохранных мер Nord Stream 2
18:13Блогер Синица будет отбывать наказание в Костромской области
18:07В Твери локализовали пожар в одном из зданий Морозовских казарм
18:07Могерини назвала сотрудничество с НАТО важным для безопасности
18:04Грызлов: размещение Нацгвардии Украины на участках отвода сил неприемлемо
18:02Минфин рассказал о ходе разработки закона о льготах для проектов в Арктике
17:58Росстат включил в перепись вопросы о жизни за границей и родном языке
17:58Москва призвала Киев начать диалог с представителями ДНР и ЛНР
Лента новостейМолния