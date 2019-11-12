Форум активистов по работе со слепоглухими детьми прошел на Истре

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Способы взаимодействия с органами государственной власти и коммуникации с общественностью обсудили участники трехдневного Форума региональных активистов в сфере работы с молодыми людьми с одновременным нарушением слуха и зрения. В мероприятии, завершившем накануне свою работу в городе Истре, приняли участие более 100 человек из 36 регионов России, сообщили организаторы форума.

На форум, организованный фондом поддержки слепоглухих "Со-единение", были приглашены координаторы досуговых центров, специалисты по работе со слепоглухими детьми, волонтеры, родители слепоглухих детей и сами люди с одновременным нарушением слуха и зрения, которые в своих регионах активно занимаются работой со слепоглухими людьми.

"В первый день мы предложили нашим участникам познакомиться друг с другом весьма необычными способами: за две минуты нужно было рассказать свою биографию, можно было спеть песню о своей жизни или представить, что вы – нобелевский лауреат. Это задание вызвало массу положительных эмоций, что способствовало отличному настроению для дальнейшей работы в группах", – отмечает руководитель программы "Региональное развитие" Ольга Кудрявцева.

В ходе дискуссий участники наметили векторы развития на следующие пять лет, выступили с презентациями и рассказали о проектах, которые они готовы реализовать в своих регионах при поддержке Фонда для работы с молодыми слепоглухими людьми.