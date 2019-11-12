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РИА Новости

Лавров обсудил с главой МИД Франции Сирию, Украину и ситуацию вокруг СВПД

16:40 12.11.2019
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров на 2-м Парижском форуме мира
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на 2-м Парижском форуме мира
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил со своим французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом ситуацию на Украине, в Сирии и вокруг иранской ядерной сделки, говорится в сообщении МИД РФ.
Встреча Лаврова и Ле Дриана состоялась во вторник в Париже, на полях второго Парижского форума мира.
"Стороны провели обстоятельный обмен мнениями по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня. Лавров и Ле Дриан обсудили ситуацию в Сирии, в частности в контексте запуска в Женеве 30 октября работы Конституционного комитета", - говорится в сообщении министерства.
"Особое внимание на встрече было уделено вопросам стратегической стабильности, сохранению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, перспективам урегулирования кризиса на Украине", - отметили в ведомстве.
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Приостановка Ираном участия в ядерной сделкеСитуация в ДНР и ЛНРВыход США из ядерной сделки по ИрануСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Война в СирииЖан-Ив Ле ДрианСергей ЛавровМИД РФМИД Франции‎ФранцияСирияРоссияВ мире
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