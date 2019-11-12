Лавров обсудил с главой МИД Франции Сирию, Украину и ситуацию вокруг СВПД

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на 2-м Парижском форуме мира

Встреча Лаврова и Ле Дриана состоялась во вторник в Париже, на полях второго Парижского форума мира.

"Стороны провели обстоятельный обмен мнениями по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня. Лавров и Ле Дриан обсудили ситуацию в Сирии, в частности в контексте запуска в Женеве 30 октября работы Конституционного комитета", - говорится в сообщении министерства.