Лавров обсудил с главой МИД Франции Сирию, Украину и ситуацию вокруг СВПД

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил со своим французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом ситуацию на Украине, в Сирии и вокруг иранской ядерной сделки, говорится в сообщении МИД РФ.
Встреча Лаврова и Ле Дриана состоялась во вторник в Париже, на полях второго Парижского форума мира.
"Стороны провели обстоятельный обмен мнениями по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня. Лавров и Ле Дриан обсудили ситуацию в Сирии, в частности в контексте запуска в Женеве 30 октября работы Конституционного комитета", - говорится в сообщении министерства.
"Особое внимание на встрече было уделено вопросам стратегической стабильности, сохранению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, перспективам урегулирования кризиса на Украине", - отметили в ведомстве.