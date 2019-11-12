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РИА Новости

Наркоманов можно выявлять по отпечаткам пальцев

16:43 12.11.2019
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкДактилоскопическая регистрация
Дактилоскопическая регистрация
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Ученые обнаружили, что следы героина и его производных сохраняются на руках, даже если их тщательно вымыть. Это позволило разработать эффективную систему выявления людей, имевших контакт с наркотиками, по отпечатку даже одного пальца. Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of Analytical Toxicology.
Британские ученые из Университета Суррея создали высокоточную систему обнаружения следов наркотиков на руках с помощью метода жидкостной хроматографии и тандемной масс-спектрометрии.
В процессе исследования авторы сняли отпечатки пальцев у десяти пациентов, обратившихся в специализированные центры по лечению наркотической зависимостью в течение 24 часов после приема наркотиков. После этого ученые предложили участникам эксперимента тщательно помыть руки с мылом и несколько часов ходить в нитриловых перчатках во избежание постороннего загрязнения. После этого тест повторили.
По той же схеме проанализировали отпечатки пальцев нескольких человек, не употреблявших наркотики, но которым дали подержать пакетик с двумя миллиграммами героина.
Третья, контрольная группа состояла из 50 человек, которые никогда не имели контактов с наркотическими веществами или людьми, их касавшихся.
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Выяснилось, что новый метод позволяет выявлять мельчайшие следы героина, его метаболита 6-моноацетилморфина (6-АМ) и других производных у людей, имевших любые контакты с наркотиками, независимо от того, касался ли он вещества непосредственно и затем тщательно вымыл руки, или пожимал руку человеку, имевшему контакт с героином.
Однако система достаточно умна, чтобы отличить первый случай от второго. В первом случае после мытья рук в порах пальцев все равно остаются молекулы запрещенных веществ, по которым можно определить, что человек непосредственно дотрагивался до наркотиков. В случае рукопожатия следы вещества смываются водой.
Пресс-служба Университета Суррея приводит слова руководителя исследования Кати Коста (Catia Costa): "Наши результаты показали, что эта неинвазивная и инновационная технология достаточно чувствительна для идентификации наркотических веществ класса А даже после того, как люди вымыли руки. Наше исследование показывает, что процесс мытья рук очень важен для оценки по отпечатку пальца, использовал ли кто-то наркотик класса А или только имел контакт с человеком, употреблявшим его".
Исследователи отмечают, что наряду с героином и 6-АМ система способна обнаруживать такие вещества, как морфин, носкапин и ацетилкодеин.
Авторы предполагают, что их технология найдет применение и в других областях. Например, поможет врачам проверить, принимает ли пациент лекарства.
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