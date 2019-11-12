Известный русофобскими высказываниям депутат представит Эстонию в ПАСЕ

ТАЛЛИН, 12 ноя — РИА Новости. Депутат парламента Депутат парламента Эстонии от Консервативной народной партии (EKRE) Урмас Рейтельманн, известный русофобскими и ксенофобскими высказываниями, утвержден членом эстонской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), сообщила во вторник пресс-служба парламента.

"Голосование по кандидатуре Рейтельманна состоялось после почти полуторачасового обсуждения. Его назначение в состав делегации поддержали 52 депутата, 44 были против (всего в эстонском парламенте 101 депутатское место - ред.). Он заменит своего однопартийца Яака Мадисона, который ранее был избран депутатом Европарламента", - говорится в сообщении.

Поскольку ПАСЕ занимается правами человека и защитой демократии, то кандидатура Рейтельманна вызвала неоднозначную реакцию как у депутатов, так и у общественности.