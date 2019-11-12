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РИА Новости

Известный русофобскими высказываниям депутат представит Эстонию в ПАСЕ

16:33 12.11.2019
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© РИА Новости / Доминик БутенЗал заседаний Парламентской ассамблеи Совета Европы
Зал заседаний Парламентской ассамблеи Совета Европы
© РИА Новости / Доминик Бутен
Зал заседаний Парламентской ассамблеи Совета Европы. Архивное фото
ТАЛЛИН, 12 ноя — РИА Новости. Депутат парламента Эстонии от Консервативной народной партии (EKRE) Урмас Рейтельманн, известный русофобскими и ксенофобскими высказываниями, утвержден членом эстонской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), сообщила во вторник пресс-служба парламента.
"Голосование по кандидатуре Рейтельманна состоялось после почти полуторачасового обсуждения. Его назначение в состав делегации поддержали 52 депутата, 44 были против (всего в эстонском парламенте 101 депутатское место - ред.). Он заменит своего однопартийца Яака Мадисона, который ранее был избран депутатом Европарламента", - говорится в сообщении.
Поскольку ПАСЕ занимается правами человека и защитой демократии, то кандидатура Рейтельманна вызвала неоднозначную реакцию как у депутатов, так и у общественности.
Рейтельманн, ранее занимавший пост пресс-атташе военизированного ополчения Кайтселиит, известен тем, что публиковал в соцсетях оскорбительные высказывания в адрес проживающих в республике русских и прибывающих в Европу беженцев из африканских и мусульманских стран.
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