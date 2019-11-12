Лукашенко о членстве Белоруссии в Совете Европы: "Не примете — потерпим"

"Что касается Совета Европы и нашего членства. Примете? Спасибо. Нет? Потерпим", - сказал Лукашенко журналистам после переговоров с австрийским коллегой.

Лукашенко 11-12 ноября находится с официальным визитом в Австрии - первой стране Евросоюза, которую он посещает впервые с мая 2016 года. Помимо переговоров с австрийским коллегой, президент Белоруссии также встретится с председателем Национального совета Австрии (нижняя палата парламента) Вольфгангом Соботкой.

Белоруссия является единственной страной в Европе, где применяется смертная казнь. Вместе с тем смертные приговоры в отношении женщин не выносятся.

В 1996 году вопрос об отмене высшей меры наказания выносился в Белоруссии на общенациональный референдум. За сохранение смертной казни тогда проголосовали почти 80,5% принявших участие в плебисците. Наличие смертной казни называется основным препятствием для восстановления Белоруссии в статусе спецприглашенного в ПАСЕ. Ряд международных организаций и правозащитники призывают официальный Минск отказаться от смертной казни или ввести на нее мораторий.