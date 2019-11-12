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РИА Новости

Лукашенко о членстве Белоруссии в Совете Европы: "Не примете — потерпим"

16:32 12.11.2019 (обновлено: 16:33 12.11.2019)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
ВЕНА, 12 ноя - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник заявил, что страна "потерпит", если Совет Европы не примет ее в свои ряды.
Ранее президент Австрии Александер Ван дер Беллен заявил, что Белоруссия не сможет войти в Совет Европы, пока не отменит смертную казнь. При этом австрийский лидер добавил, что был бы рад членству Белоруссии в Совете Европы.
"Что касается Совета Европы и нашего членства. Примете? Спасибо. Нет? Потерпим", - сказал Лукашенко журналистам после переговоров с австрийским коллегой.
Лукашенко 11-12 ноября находится с официальным визитом в Австрии - первой стране Евросоюза, которую он посещает впервые с мая 2016 года. Помимо переговоров с австрийским коллегой, президент Белоруссии также встретится с председателем Национального совета Австрии (нижняя палата парламента) Вольфгангом Соботкой.
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В 1996 году вопрос об отмене высшей меры наказания выносился в Белоруссии на общенациональный референдум. За сохранение смертной казни тогда проголосовали почти 80,5% принявших участие в плебисците. Наличие смертной казни называется основным препятствием для восстановления Белоруссии в статусе спецприглашенного в ПАСЕ. Ряд международных организаций и правозащитники призывают официальный Минск отказаться от смертной казни или ввести на нее мораторий.
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Александр Ван дер БелленАлександр ЛукашенкоБелоруссияЕвропаВ мире
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