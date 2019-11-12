Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-12T16:40Z
https://ria.ru/20191112/1560854227.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/156085/41/1560854186_731:0:3072:1317_1036x0_80_0_0_435a9287d7bc147d43e03ec13059a319.jpg
РИА Новости

В Индии поймали слона по кличке бен Ладен, убившего пять человек

16:31 12.11.2019 (обновлено: 16:40 12.11.2019)
548
© AFP 2019 / Assam Forest DepartmentДикий слон по кличке Ладен в лесном массиве Ронгджули в индийском штате Ассам
Дикий слон по кличке Ладен в лесном массиве Ронгджули в индийском штате Ассам
© AFP 2019 / Assam Forest Department
Дикий слон по кличке Ладен в лесном массиве Ронгджули в индийском штате Ассам
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Разъяренный слон, получивший кличку бен Ладен (отсылка к основателю запрещенной в РФ террористической организации "Аль-Каида"* Усаме бен Ладену) после убийства пяти человек в индийском штате Ассам, был пойман, сообщает телеканал NDTV.
Слон убил пять человек в октябре во время приступа ярости в одной из деревень. И держал в страхе в течение месяца местных жителей, которые боялись покидать свои дома.
Енот
Вчера, 20:35
Под Новороссийском поймали енота, "терроризировавшего" местных жителей
Операция по поимке слона проходила в понедельник. Как сообщает газета Times of India со ссылкой на представителя лесного хозяйства, во вторник пойманный слон должен быть передан в заповедник.
По данным телеканала NDTV, практика присвоения буйным слонам клички бен Ладен началась в 2006 году в связи с активной террористической деятельностью "Аль-Каиды"*. В частности, один слон с этой же кличкой убил дюжину человек и был вынужденно застрелен.
По статистике, больше двух тысяч человек погибли после нападений слонов в Индии за последние пять лет. А число погибших слонов с 2011 года составило порядка 700 особей.
Основной причиной набегов слонов на селения, как правило, является недостаток пищи в естественной среде обитания.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Здание Верховной рады Украины в Киеве
19 октября, 11:10
Дикая куница пробралась в здание Верховной рады
321601
Обсудить 1
Усама бен ЛаденИндияВ мире
Рекомендуем
Туристы на площади Сан-Марко в Венеции во время наводнения
В Италии непогода привела к закрытию школ и дорог
Эво Моралес
Правительство Мексики не раскроет место пребывания Моралеса
Дактилоскопическая регистрация
Наркоманов можно выявлять по отпечаткам пальцев
Марсельский гангстер Жак Эмбер
Во Франции умер гангстер, про которого сняли фильм "Бессмертный"
Ольга Алисова во время предварительных слушаний в Железнодорожном суде. 21 августа 2017
Сбившая "пьяного" мальчика в Балашихе женщина вышла на свободу
Молодой человек с флагом Польши
Правительство Польши ушло в отставку
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Якутии будут судить полицейского, убежавшего с работы с пистолетом
Федеральный президент Австрийской Республики Александр Ван дер Беллен
Президент Австрии отметил вклад Белоруссии в решение конфликта на Украине
Европейский Суд по Правам Человека в Страсбурге
Россиянка через ЕСПЧ отсудила 28,5 тысячи евро из-за ареста отца
Президент Украины Владимир Зеленский посетил участок разведения сил в Золотом
Доверие к Зеленскому на Украине снизилось почти до 60%, показал опрос
На берегу Симферопольского водохранилища в Крыму
Порошенко заявил, что Крым "точно будет украинским"
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров пошутил о "подготовке" России к президентским выборам в США
Сотрудник ФСБ России
Жителя Твери осудили за участие в боях на стороне террористов в Сирии
Доцент СПбГУ Олег Соколов, подозреваемый в убийстве аспирантки, на заседании Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга
"Никогда больше не увидим": родители доцента Соколова рассказали о сыне
Тушение лесных пожаров
Минприроды намерено сократить скорость реагирования при тушении пожаров
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:51ЛДПР разработает проект о ликвидации органов опеки
18:50В Новой Зеландии попытались найти "российский след" в выборе птицы года
18:38Ростуризм выступил за паритетность "свободы воздуха" с другими странами
18:36Киев избегает возобновления соцвыплат жителям Донбасса, заявили МИД ДНР
18:36Бундестаг рассмотрит поправки к газовой директиве ЕС
18:33В России иностранец собрал более 400 штрафов за нарушение ПДД
18:31Ереван сообщил о гибели армянских католических священников в Сирии
18:31СМИ: В Таиланде отставной генерал полиции застрелил двух человек в суде
18:29Министр культуры Франции посетит Москву в декабре
18:20Жильцов горящих Морозовских казарм в Твери разместят во временное жилье
18:20Театральный фестиваль NET впервые пройдет сразу в Москве и Петербурге
18:15Россия приветствовала завершение процедуры по отводу сил у Петровского
18:15В США студент получил ответ на письмо в бутылке, брошенной в океан
18:13Аудиторы отметили успех природоохранных мер Nord Stream 2
18:13Блогер Синица будет отбывать наказание в Костромской области
18:07В Твери локализовали пожар в одном из зданий Морозовских казарм
18:07Могерини назвала сотрудничество с НАТО важным для безопасности
18:04Грызлов: размещение Нацгвардии Украины на участках отвода сил неприемлемо
18:02Минфин рассказал о ходе разработки закона о льготах для проектов в Арктике
17:58Росстат включил в перепись вопросы о жизни за границей и родном языке
Лента новостейМолния