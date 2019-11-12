В Индии поймали слона по кличке бен Ладен, убившего пять человек

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Разъяренный слон, получивший кличку бен Ладен (отсылка к основателю запрещенной в РФ террористической организации "Аль-Каида"* Разъяренный слон, получивший кличку бен Ладен (отсылка к основателю запрещенной в РФ террористической организации "Аль-Каида"* Усаме бен Ладену ) после убийства пяти человек в индийском штате Ассам, был пойман, сообщает телеканал NDTV

Слон убил пять человек в октябре во время приступа ярости в одной из деревень. И держал в страхе в течение месяца местных жителей, которые боялись покидать свои дома.

Операция по поимке слона проходила в понедельник. Как сообщает газета Times of India со ссылкой на представителя лесного хозяйства, во вторник пойманный слон должен быть передан в заповедник.

По данным телеканала NDTV, практика присвоения буйным слонам клички бен Ладен началась в 2006 году в связи с активной террористической деятельностью "Аль-Каиды"*. В частности, один слон с этой же кличкой убил дюжину человек и был вынужденно застрелен.

По статистике, больше двух тысяч человек погибли после нападений слонов в Индии за последние пять лет. А число погибших слонов с 2011 года составило порядка 700 особей.

Основной причиной набегов слонов на селения, как правило, является недостаток пищи в естественной среде обитания.