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РИА Новости

Россия и Белоруссия углубят взаимодействие в сфере здравоохранения

16:28 12.11.2019
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкЧрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Белоруссии Дмитрий Мезенцев
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Белоруссии Дмитрий Мезенцев
© РИА Новости / Владимир Песня
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МИНСК, 12 ноя - РИА Новости. Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев заявил, что две страны продолжат углублять сотрудничество в сфере здравоохранения.
Ранее премьер-министр Белоруссии Сергей Румас заявил, что правительства Белоруссии и России к 1 декабря представят главам государств проекты отраслевых "дорожных карт" по развитию интеграции. По его словам, на 19 ноября запланирован союзный совмин, после которого он и российский премьер Дмитрий Медведев "договорились все время, сколько необходимо, до самой ночи … посвятить "дорожным картам".
"На данном этапе не запланирована подготовка "дорожной карты " непосредственно в сфере здравоохранения. Но это абсолютно не значит, что углубление сотрудничества, его масштаб не будут продолжены и расширены", - сказал Мезенцев РИА Новости. Дипломат подчеркнул, что во взаимодействие сторон в этой сфере будут вовлекаться новые технологии и разработки, которые есть в двух странах.
В целом он отметил, что идет последовательная работа по согласованию и дальнейшей проработке проектов 31 отраслевой "дорожной карты" в рамках программы мер по углублению интеграции России и Белоруссии. Мезенцев подчеркнул, что демонстрируемый в этой части высокий уровень взаимодействия ведомств двух стран уже сам по себе является хорошим и важным результатом.
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Он добавил, что предстоящий Союзный совмин рассмотрит ряд вопросов строительства Союзного государства Белоруссии и России. "Полагаю, что в адрес глав правительств руководителями республиканских и федеральных ведомств будут сделаны доклады, которые подтвердят успешное последовательное взаимодействие", - подчеркнул он.
Касаясь прошедшей во вторник в Минске совместной коллегии минздравов Белоруссии и России, посол отметил, что обсуждалась работа неврологических и нейрохирургических служб стран. Отмечена успешность системы подготовки и переподготовки специалистов в этой сфере, что является важным фактом для повышения уровня защиты и охраны здоровья граждан двух стран, добавил он.
Восьмого декабря Белоруссия и РФ будут отмечать двадцатилетие со дня подписания договора о создании Союзного государства. Белорусский президент Александр Лукашенко предлагал к этому моменту принять программу углубления интеграции. Премьеры двух стран 6 сентября парафировали программу интеграции, а также утвердили перечень из 31 "дорожной карты" в различных сферах, проекты которых планировалось подготовить к ноябрю.
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Сергей РумасДмитрий МезенцевБелоруссияРоссияВ мире
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