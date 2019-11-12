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РИА Новости

В Госдуму внесли проект о поэтапном введении маркировки лекарств

16:26 12.11.2019
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CC BY-SA 4.0 / Сайт Государственной Думы ФС РФ / Здание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
CC BY-SA 4.0 / Сайт Государственной Думы ФС РФ /
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Депутаты внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается предоставить для введения обязательной маркировки лекарств переходный период в полгода, следует из базы данных нижней палаты парламента.
Авторами законопроекта выступили первый зампред фракции "Единая Россия" Андрей Исаев, первый зампред комитета ГД по информполитике Сергей Боярский (ЕР), глава комитета по охране здоровья Дмитрий Морозов (ЕР), председатель комитета по экономической политике Сергей Жигарев (ЛДПР), а также депутаты Елена Панина (ЕР) и Александр Петров (ЕР).
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Как ранее пояснял депутат Госдумы, сопредседатель Центрального совета сторонников "Единой России" Сергей Боярский, мониторинг готовности к обязательной маркировке показал, что большинство аптечных организаций к переходу на новую систему с 1 января 2020 году не готово. По словам депутата, регионы находятся в разной степени готовности.
"В целях гарантированной устойчивости лекарственного обеспечения населения, недопущения срыва поставок лекарственных препаратов для медицинского применения законопроектом предлагается установить поэтапное внедрение системы маркировки лекарственных препаратов, определив период ее внедрения до 1 июля 2020 года, а также наделить правительство Российской Федерации правом устанавливать порядок внедрения системы маркировки, включая сроки ее внедрения", - говорится в пояснительной записке.
Проектом закона также предусматривается, что лекарственные препараты "высокозатратных нозологий", введенные в гражданский оборот до 1 октября 2019 года, а также лекарства для медицинского применения, введенные в гражданский оборот до 1 июля 2020 года, подлежат хранению, перевозке, отпуску, реализации, передаче, применению без маркировки до истечения срока их годности.
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Обязательная маркировка всех лекарств начнется в России с 1 января 2020 года. При этом с 1 октября фармпроизводители уже наносят код маркировки на препараты для лечения редких заболеваний, а участники оборота таких лекарств вносят в систему сведения о препаратах на всех этапах их движения. Как отметила заместитель начальника управления организации государственного контроля качества медицинской продукции Росздравнадзора Елена Кудрявцева, благодаря маркировке еще на этапе эксперимента было выявлено правонарушений (повторных вбросов и перепродаж препаратов, купленных на госторгах) на сумму более 500 миллионов рублей.
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