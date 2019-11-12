Россиянка через ЕСПЧ отсудила 28,5 тысячи евро из-за ареста отца

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) постановил выплатить 28,5 тысячи евро россиянке, которая в возрасте девяти лет получила психологическую травму во время ареста отца.
В иске жительница Апшеронска (Краснодарский край) 1998 года рождения ссылалась на нарушение статьи 3 (запрещение бесчеловечного или унижающего достоинство обращения) Европейской конвенции о правах человека.
Отец девочки служил в полиции. Он был арестован в мае 2008 года сотрудниками Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН) в момент, когда провожал дочь на последний звонок.
Подательница иска утверждала, что последствия инцидента вызвали у нее нервное расстройство, энурез и посттравматический синдром, от которых она избавилась только через несколько лет.
В коммюнике суда говорится, что Россия должна выплатить женщине 25 тысяч евро в качестве компенсации морального вреда и 3,5 тысячи евро издержек.