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РИА Новости

Россиянка через ЕСПЧ отсудила 28,5 тысячи евро из-за ареста отца

16:21 12.11.2019 (обновлено: 16:27 12.11.2019)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЕвропейский Суд по Правам Человека в Страсбурге
Европейский Суд по Правам Человека в Страсбурге
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Европейский Суд по Правам Человека в Страсбурге. Архивное фото
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) постановил выплатить 28,5 тысячи евро россиянке, которая в возрасте девяти лет получила психологическую травму во время ареста отца.
В иске жительница Апшеронска (Краснодарский край) 1998 года рождения ссылалась на нарушение статьи 3 (запрещение бесчеловечного или унижающего достоинство обращения) Европейской конвенции о правах человека.
Здание Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге. Архивное фото
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ЕСПЧ присудил россиянину 13 тысяч евро за применение в отношении него пытокПо материалам дела, Алексей Олейник был задержан ФСБ по подозрению в мошенничестве. Утверждается, что его избили и отказали в общении с адвокатом.
Отец девочки служил в полиции. Он был арестован в мае 2008 года сотрудниками Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН) в момент, когда провожал дочь на последний звонок.
Подательница иска утверждала, что последствия инцидента вызвали у нее нервное расстройство, энурез и посттравматический синдром, от которых она избавилась только через несколько лет.
В коммюнике суда говорится, что Россия должна выплатить женщине 25 тысяч евро в качестве компенсации морального вреда и 3,5 тысячи евро издержек.
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Европейский судФедеральная служба по контролю за оборотом наркотиков РФЕвропейский суд по правам человекаКраснодарский крайАпшеронскРоссияВ мире
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