Израиль начал еще одну волну ударов по боевикам в секторе Газа

ТЕЛЬ-АВИВ, 12 ноя - РИА Новости. Израильская армия начала еще одну волну ударов по сектору Газа в ответ на обстрелы боевиков, сообщает пресс-служба ЦАХАЛ.
Ранее сообщалось, что израильская армия атакует объекты в секторе Газа.
"Армия обороны Израиля начала дополнительную волну ударов по террористическим целям палестинского "Исламского джихада" в секторе Газа", - говорится в сообщении.
Среди объектов, по которым армия Израиля нанесла удары, были тренировочный лагерь и подземные площадки для производства и хранения оружия.
Крупнейшее за последние месяцы обострение на границах палестинского анклава произошло после ликвидации израильскими ВВС командира "Исламского джихада" в Газе Бахи Абу аль-Ата, на которого возлагалась ответственность за сотни терактов против израильских мирных жителей и военных. Израильская территория в ответ подверглась массированному ракетному обстрелу из Газы во вторник утром. Десятки ракет были выпущены по израильским городам из палестинского анклава. Системы предупреждения о ракетных обстрелах активированы в городах юга и центра страны, включая такие крупные города, как Тель-Авив, Модиин, Холон, Ашкелон и Ришон ле-Цион.