Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-12T16:12Z
https://ria.ru/20191112/1560853415.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155505/24/1555052432_0:215:2859:1823_1036x0_80_0_0_0d4045dbd44eac76779347e6b241adee.jpg
РИА Новости

Лукашенко назвал условие для отмены смертной казни в Белоруссии

16:12 12.11.2019
2491
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
ВЕНА, 12 ноя - РИА Новости. Смертную казнь в Белоруссии может отменить только референдум, заявил во вторник президент страны Александр Лукашенко.
Во вторник президент Австрии Александер Ван дер Беллен заявил, что Белоруссия не сможет войти в Совет Европы до тех пор, пока в этой стране не отменят смертную казнь.
Тюремная камера
1 ноября, 13:13
Опрос показал, сколько россиян выступают за возвращение смертной казни
"Европейский союз от нас уже требует отмены смертной казни, и, конечно, мы к этому безразлично относиться не можем, если уж совсем искренне. Мы очень часто проводим опросы по поводу отмены сметной казни. Ничего с тех пор, как вопрос был решен на референдуме, не изменилось. Встает вопрос: стоит ли этот вопрос сегодня выносить на референдуме, чтобы получить отрицательный ответ? Думаю, не стоит", - сказал Лукашенко на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Австрии.
Он отметил, что согласно конституции Белоруссии, смертная казнь может быть отменена только референдумом.
"Референдум решил эту проблему, референдум ввел смертную казнь в Белоруссии, только референдум может ее отменить. Мы двигаемся в этом направлении", - добавил глава республики.
Лукашенко 11-12 ноября находится с официальным визитом в Австрии - первой стране Евросоюза, которую он посещает с мая 2016 года. Помимо переговоров с австрийским коллегой, президент Белоруссии также встретится с председателем Национального совета Австрии (нижняя палата парламента) Вольфгангом Соботкой.
Член Общественной палаты РФ Шота Горгадзе
22 октября, 17:46Сказано в эфире
"Возникает несколько вопросов". Адвокат об условиях возврата смертной казниДискуссии о возвращении смертной казни после убийства 9-летней саратовчанки не утихают. В эфире радио Sputnik адвокат, член СПЧ Шота Горгадзе высказал мнение о том, при каких условиях возможно восстановление исключительной меры наказания.
Белоруссия является единственной страной в Европе, где применяется смертная казнь. В 1996 году вопрос об отмене высшей меры наказания выносился в Белоруссии на общенациональный референдум. За сохранение смертной казни тогда проголосовали почти 80,5% принявших участие в плебисците. Наличие смертной казни называется основным препятствием для восстановления Белоруссии в статусе спецприглашенного в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).
3010131
Обсудить 1
Вольфганг СоботкаАлександр ЛукашенкоЕвросоюзБелоруссияПарламентская ассамблея Совета ЕвропыВ мире
Рекомендуем
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко о членстве Белоруссии в Совете Европы: "Не примете — потерпим"
Телеведущая Елена Малышева
Малышева прокомментировала обвинения в нетрезвом появлении в аэропорту
На берегу Симферопольского водохранилища в Крыму
Порошенко заявил, что Крым "точно будет украинским"
Водолазные работы во время следственных действий на реке Мойке в Санкт-Петербурге
Найденный при поиске останков Ещенко череп оказался учебным пособием
Ольга Алисова во время предварительных слушаний в Железнодорожном суде. 21 августа 2017
Сбившая "пьяного" мальчика в Балашихе женщина вышла на свободу
Ведущая программы новостей Первого канала Екатерина Андреева
Екатерину Андрееву удивила зарплата Андрея Малахова
Ситуация на месте гибели женщины и ребенка в Москве
В Москве женщина совершила суицид, попытавшись при этом убить детей
Народный депутат от Оппозиционной платформы Илья Кива в маске Джокера
Украинский депутат пришел в Раду в маске Джокера
Крым. Ялта. Вид на набережную
В Крым прибыла делегация иностранных журналистов
Молодой человек с флагом Польши
Правительство Польши ушло в отставку
Юрий Урличич
Первый зам Рогозина заявил, что ему запретили цитировать Маска
Дактилоскопическая регистрация
Наркоманов можно выявлять по отпечаткам пальцев
Саперы Народной милиции ДНР перед началом отвода подразделений в Донбассе
В ДНР выступили против украинских полицейских на участках разведения сил
Надежда Савченко в Броварском районном суде
Савченко призвала Зеленского "не быть лохом"
Доцент СПбГУ Олег Соколов, подозреваемый в убийстве аспирантки, на заседании Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга
"Никогда больше не увидим": родители доцента Соколова рассказали о сыне
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:53Экс-президент США Джимми Картер успешно перенес операцию
18:51ЛДПР разработает проект о ликвидации органов опеки
18:50В Новой Зеландии попытались найти "российский след" в выборе птицы года
18:38Ростуризм выступил за паритетность "свободы воздуха" с другими странами
18:36Киев избегает возобновления соцвыплат жителям Донбасса, заявили МИД ДНР
18:36Бундестаг рассмотрит поправки к газовой директиве ЕС
18:33В России иностранец собрал более 400 штрафов за нарушение ПДД
18:31Ереван сообщил о гибели армянских католических священников в Сирии
18:31СМИ: В Таиланде отставной генерал полиции застрелил двух человек в суде
18:29Министр культуры Франции посетит Москву в декабре
18:20Жильцов горящих Морозовских казарм в Твери разместят во временное жилье
18:20Театральный фестиваль NET впервые пройдет сразу в Москве и Петербурге
18:15Россия приветствовала завершение процедуры по отводу сил у Петровского
18:15В США студент получил ответ на письмо в бутылке, брошенной в океан
18:13Аудиторы отметили успех природоохранных мер Nord Stream 2
18:13Блогер Синица будет отбывать наказание в Костромской области
18:07В Твери локализовали пожар в одном из зданий Морозовских казарм
18:07Могерини назвала сотрудничество с НАТО важным для безопасности
18:04Грызлов: размещение Нацгвардии Украины на участках отвода сил неприемлемо
18:02Минфин рассказал о ходе разработки закона о льготах для проектов в Арктике
Лента новостейМолния