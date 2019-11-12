Лукашенко назвал условие для отмены смертной казни в Белоруссии

"Европейский союз от нас уже требует отмены смертной казни, и, конечно, мы к этому безразлично относиться не можем, если уж совсем искренне. Мы очень часто проводим опросы по поводу отмены сметной казни. Ничего с тех пор, как вопрос был решен на референдуме, не изменилось. Встает вопрос: стоит ли этот вопрос сегодня выносить на референдуме, чтобы получить отрицательный ответ? Думаю, не стоит", - сказал Лукашенко на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Австрии.