Лукашенко назвал условие для отмены смертной казни в Белоруссии

ВЕНА, 12 ноя - РИА Новости. Смертную казнь в Белоруссии может отменить только референдум, заявил во вторник президент страны Александр Лукашенко.
Во вторник президент Австрии Александер Ван дер Беллен заявил, что Белоруссия не сможет войти в Совет Европы до тех пор, пока в этой стране не отменят смертную казнь.
"Европейский союз от нас уже требует отмены смертной казни, и, конечно, мы к этому безразлично относиться не можем, если уж совсем искренне. Мы очень часто проводим опросы по поводу отмены сметной казни. Ничего с тех пор, как вопрос был решен на референдуме, не изменилось. Встает вопрос: стоит ли этот вопрос сегодня выносить на референдуме, чтобы получить отрицательный ответ? Думаю, не стоит", - сказал Лукашенко на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Австрии.
Он отметил, что согласно конституции Белоруссии, смертная казнь может быть отменена только референдумом.
"Референдум решил эту проблему, референдум ввел смертную казнь в Белоруссии, только референдум может ее отменить. Мы двигаемся в этом направлении", - добавил глава республики.
Лукашенко 11-12 ноября находится с официальным визитом в Австрии - первой стране Евросоюза, которую он посещает с мая 2016 года. Помимо переговоров с австрийским коллегой, президент Белоруссии также встретится с председателем Национального совета Австрии (нижняя палата парламента) Вольфгангом Соботкой.
22 октября, 17:46Сказано в эфире"Возникает несколько вопросов". Адвокат об условиях возврата смертной казниДискуссии о возвращении смертной казни после убийства 9-летней саратовчанки не утихают. В эфире радио Sputnik адвокат, член СПЧ Шота Горгадзе высказал мнение о том, при каких условиях возможно восстановление исключительной меры наказания.
Белоруссия является единственной страной в Европе, где применяется смертная казнь. В 1996 году вопрос об отмене высшей меры наказания выносился в Белоруссии на общенациональный референдум. За сохранение смертной казни тогда проголосовали почти 80,5% принявших участие в плебисците. Наличие смертной казни называется основным препятствием для восстановления Белоруссии в статусе спецприглашенного в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).