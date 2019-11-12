Госдума поддержала проект о единых условиях электронной записи в детсады

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект о формировании единых основ для записи детей в дошкольные образовательные учреждения с использованием информационных систем.
В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что его основная цель - создание единого организационного и технического подхода к формированию и ведению информационных систем доступности дошкольного образования.
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Законопроектом предлагается дополнить статью 67 федерального закона "Об образовании в Российской Федерации", положением о том, что "прием на обучение в дошкольные образовательные организации осуществляется посредством распределения детей органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органом местного самоуправления с использованием региональных информационных систем, которые обеспечивают в том числе прозрачность очередности выделения мест для детей, нуждающихся в их получении, а также доступность механизма информирования родителей (законных представителей) детей о последовательности выделения таких мест и об основаниях изменений очередности".
"Сегодня электронные очереди для приема в детский сад уже используются в регионах и на федеральном уровне. Цель принятого сегодня в первом чтении законопроекта - создать единые условия в предоставлении этой услуги и гарантировать равный доступ к ней для всех граждан вне зависимости от региона, в котором они живут. Это упростит процедуру записи в детский сад, сэкономит время и силы родителей и существенно снизит коррупционные риски в этой сфере", - заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, отметив, что проект закона разработан во исполнение поручений президента РФ.