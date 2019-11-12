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РИА Новости

ООН призвала власти Ливана ускорить формирование правительства

16:09 12.11.2019
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© РИА Новости / Михаил АлаеддинУчастники антиправительственной демонстрации у здания правительства в центре Бейрута
Участники антиправительственной демонстрации у здания правительства в центре Бейрута
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
ООН, 12 ноя - РИА Новости. Спецкоординатор ООН в Ливане Ян Кубиш призвал ливанские власти ускорить формирование нового правительства, говорится в заявлении представителя организации.
"Специальный координатор Ян Кубиш призывает руководство Ливана срочно назначить премьер-министра, начать обязательный процесс парламентских консультаций и максимально ускорить процесс формирования нового правительства из лиц, известных своей компетентностью и честностью, пользующихся доверием людей", - сказано в заявлении, опубликованном на сайте офиса спецкоординатора.
По словам Кубиша, формирование правительства, которое будет отвечать чаяниям народа и получит широкую поддержку политических сил посредством парламентского вотума доверия, даст больше возможностей для обращения за поддержкой к международным партнерам Ливана.
По мнению спецкоординатора, крайне важно, чтобы власти Ливана уделяли первоочередное внимание неотложным мерам для поддержания валютной, финансовой и экономической стабильности страны. Он также считает важным проведение реформ, борьбу с коррупцией.
"Финансово-экономическая ситуация является критической, у правительства и других органов власти нет возможности медлить с ее разрешением", - указал Кубиш. По его словам, необходимо начать с мер, которые дадут людям уверенность и гарантируют, что их законные сбережения находятся в безопасности.
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Как отмечается в заявлении, ООН готова поддержать неотложные и долгосрочные меры властей Ливана, которые будут способствовать борьбе с коррупцией, укреплению надлежащего управления, будут помогать созданию рабочих мест.
Премьер Ливана Саад Харири 29 октября объявил о своей отставке на фоне массовых антиправительственных демонстраций по всей стране, которые начались 17 октября. Тогда были закрыты банки, госучреждения, школы и университеты. Президент Ливана 30 октября потребовал от бывшего кабмина во главе с Харири продолжить исполнять свои обязанности до назначения премьера временного правительства.
После отставки правительства народные массы не утихли и продолжили мирные демонстрации с требованием сформировать правительство на новых условиях и провести экономические реформы, соблюдающие права населения в первую очередь в банковском секторе. Харири по-прежнему считает, что в стране нужно сформировать правительство технократов.
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Ян КубишСаад ХаририООНЛиванВ мире
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