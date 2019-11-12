Более 200 врачей трудоустроены в Дагестане по программе "Земский доктор"

МАХАЧКАЛА, 12 ноя – РИА Новости. В Дагестане с начала года трудоустроены по программе "Земский доктор" более 200 врачей, сообщает пресс-служба Минздрава республики.

"В 2019 году в медицинские учреждения республики устроились на работу 202 врача и 10 фельдшеров по программе "Земский доктор". Планируется, что всего в этом году благодаря федеральной программе на работу в села будут направлены 224 медицинских работника. Для работы на селе привлекаются также врачи из других субъектов страны", - отметил представитель министерства.

По словам главы Минздрава Джамалудина Гаджиибрагимова, сегодня Дагестан по количеству специалистов, работающих по программе "Земский доктор", уступает лишь Краснодарскому краю.

"Программа направлена на поддержку медицинских специалистов, которые пришли работать в сельскую местность. Сегодня нам не хватает терапевтов, педиатров, участковых, а также врачей анестезиологов-реаниматологов. Реализация программы находится под личным контролем Главы Дагестана Владимира Васильева", - привели в пресс-службе слова министра.