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РИА Новости

Сбербанк не сможет до конца года подключиться к системе быстрых платежей

16:05 12.11.2019 (обновлено: 16:35 12.11.2019)
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковБанкоматы Сбербанка
Банкоматы Сбербанка
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Банкоматы Сбербанка. Архивное фото
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Сбербанк не сможет до конца года подключиться к системе быстрых платежей, сообщил журналистам глава крупнейшего российского банка Герман Греф.
Банк России запустил СБП в конце января. Эта система позволяет россиянам переводить друг другу деньги по номеру телефона вне зависимости от того, в каком банке открыты счета отправителя и получателя средств, а также оплачивать товары и услуги с помощью QR-кода. Все системно значимые кредитные организации обязаны были стать участниками системы с 1 октября, однако крупнейший российский банк к ней пока не присоединился.
Здание Центрального Банка РФ
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"Нет. К сожалению, ситуация такова, что это физически до конца года невозможно сделать", - сказал Греф, отвечая на вопрос, подключится ли Сбербанк к системе быстрых платежей до конца года.
Глава банка пояснил, что для такого подключения необходимо провести большой объем доработок систем. По его словам, разработка систем для подключения к системе быстрых платежей закончится в середине января, и сразу начнется их тестирование.
"Как только мы закончим тестирование, мы сразу начнем... Мы тоже договорились, что будем подключать "ступеньками". Ступеньку запустим, отработаем, если все нормально - следующую. График мы прописали и согласовали его", - пояснил Греф.
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Сбербанк РоссииГерман ГрефРоссияЭкономика
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