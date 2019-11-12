В Госдуме оценили заявление Киева о готовности снять санкции с России

Вице-премьер Украины Дмитрий Кулеба сообщил о готовности Киева к снятию секторальных санкций с России. Однако, как отметил в эфире радио Sputnik политолог Иван Мезюхо, надеяться на то, что украинская сторона перестанет вести себя неадекватно в отношении РФ, не приходится.

Эксперт объяснил, почему в Киеве заговорили о готовности снять санкции с РФ Вице-премьер Украины Дмитрий Кулеба сообщил о готовности Киева к снятию секторальных санкций с России. Однако, как отметил в эфире радио Sputnik политолог Иван Мезюхо, надеяться на то, что украинская сторона перестанет вести себя неадекватно в отношении РФ, не приходится.

"Учитывая, что под условием снятия санкций Киев подразумевает возвращение Крыма под украинскую юрисдикцию, можно с уверенностью сказать, что санкции с нашей страны не снимут никогда. Все эти лукавые фразеологические обороты про ослабление санкционной политики - это мед в уши доверчивого населения", - сказал Бальбек РИА Новости.

"Украинская власть сама выбрала путь конфронтации с нашей страной, и поэтому жители Крыма в 2014 году сделали свой осознанный демократический выбор в пользу России, и про какие-то компенсации пусть в Киеве забудут или попросят расплатиться организаторов майдана. Это будет, как говорится, по адресу. Так что не стоит украинскому министру расшаркиваться и рассыпаться в пустых обещаниях. Мы смирились с украинскими санкциями и обменивать их снятие на свои территории даже не помышляем", - подчеркнул парламентарий.