В Госдуме оценили заявление Киева о готовности снять санкции с России

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Киев, говоря о снятии санкций с РФ, подразумевает возвращение Крыма под украинскую юрисдикцию, поэтому можно не сомневаться, что санкции с России не снимут, заявил депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек.
Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба в интервью "РБК-Украина" заявил, что Украина с первого дня введения Евросоюзом санкций против России готова к их отмене и надеется получить максимальную компенсацию в любой форме от ЕС.
14:12Сказано в эфиреЭксперт объяснил, почему в Киеве заговорили о готовности снять санкции с РФВице-премьер Украины Дмитрий Кулеба сообщил о готовности Киева к снятию секторальных санкций с России. Однако, как отметил в эфире радио Sputnik политолог Иван Мезюхо, надеяться на то, что украинская сторона перестанет вести себя неадекватно в отношении РФ, не приходится.
"Учитывая, что под условием снятия санкций Киев подразумевает возвращение Крыма под украинскую юрисдикцию, можно с уверенностью сказать, что санкции с нашей страны не снимут никогда. Все эти лукавые фразеологические обороты про ослабление санкционной политики - это мед в уши доверчивого населения", - сказал Бальбек РИА Новости.
"Украинская власть сама выбрала путь конфронтации с нашей страной, и поэтому жители Крыма в 2014 году сделали свой осознанный демократический выбор в пользу России, и про какие-то компенсации пусть в Киеве забудут или попросят расплатиться организаторов майдана. Это будет, как говорится, по адресу. Так что не стоит украинскому министру расшаркиваться и рассыпаться в пустых обещаниях. Мы смирились с украинскими санкциями и обменивать их снятие на свои территории даже не помышляем", - подчеркнул парламентарий.
Ранее Совет ЕС официально продлил на полгода в конце июня экономические санкции против РФ до 31 января 2020 года. Кроме того, ЕС продлил "крымский" пакет санкций до 23 июня 2020 года. Президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с президентом США Дональдом Трампом сетовал на то, что Германия и Франция не соблюдали санкции против России.