В Иерусалиме заложили первый камень памятника блокадникам Ленинграда

Первый камень заложили в Иерусалиме в фундамент памятника "Свеча памяти", посвященного подвигу защитников и жителей блокадного Ленинграда

ИЕРУСАЛИМ, 12 ноя - РИА Новости. Торжественная церемония закладки первого камня и капсулы с землей с Пискаревского мемориала в Петербурге в фундамент памятника, посвященного подвигу защитников и жителей Торжественная церемония закладки первого камня и капсулы с землей с Пискаревского мемориала в Петербурге в фундамент памятника, посвященного подвигу защитников и жителей блокадного Ленинграда , состоялась в Иерусалиме

В церемонии приняли участие мэр Иерусалима Моше Леон, вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Княгинин, посол РФ в Израиле Анатолий Викторов, президент ЕАЕК Михаил Мирилашвили, бизнесмен и филантроп Виктор Вексельберг, президент Российского еврейского конгресса (РЕК) Юрий Каннер, инициатор проекта Леонид Литинецкий, главный раввин России Берл Лазар, председатель Союза ветеранов Второй мировой войны в Израиле Авраам Гринзайд.

© РИА Новости Первый камень заложили в Иерусалиме в фундамент памятника "Свеча памяти", посвященного подвигу защитников и жителей блокадного Ленинграда © РИА Новости Первый камень заложили в Иерусалиме в фундамент памятника "Свеча памяти", посвященного подвигу защитников и жителей блокадного Ленинграда

Средства на установку памятника выделили Евро-Азиатский Еврейский Конгресс (ЕАЕК) и Виктор Вексельберг.

Памятник заложен в парке близ зданий Кнессета и МИД Израиля. "Это место видное, место, которое, мы надеемся, будет местом частого посещения жителями Иерусалима и других городов Израиля, туристов, официальных делегаций", - сказал посол России в Израиле.

"Сегодня знаменательное событие в российско-израильских отношениях... Как представляется, этот проект сослужит добрую службу для обоих народов в плане сохранения памяти о понесенных жертвах, в плане сохранения исторической правды периода Второй мировой войны", - добавил он.

© РИА Новости Первый камень заложили в Иерусалиме в фундамент памятника "Свеча памяти", посвященного подвигу защитников и жителей блокадного Ленинграда © РИА Новости Первый камень заложили в Иерусалиме в фундамент памятника "Свеча памяти", посвященного подвигу защитников и жителей блокадного Ленинграда

По словам мэра Иерусалима, "этот памятник, первый камень которого мы закладываем сегодня, отражает глубокое родство между нашими народами. Основную тяжесть борьбы против нацизма приняли на себя русский народ и Красная армия. Еврейский народ и государство Израиль никогда не забудут ту огромную жертву, на которую пошел русский народ и Красная армия ради разгрома нацистской гидры и ту основополагающую роль, которую они сыграли в разгроме нацизма".

В свою очередь Вексельберг отметил, что "время стирает многое, особенно воспоминания об трагедиях – это защитная функция психики. Не забывать и напоминать о событиях прошлого, подобных блокаде Ленинграда – наша общая задача, чтобы не допустить их повторения".

Ранее сообщалось, что открытие монумента "Свеча памяти" ожидается в январе 2020 года, в ознаменование полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады и Дня памяти жертв Холокоста, которые отмечаются 27 января. Президент России Владимир Путин принял приглашение премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху приехать в Иерусалим на открытие памятника блокадникам Ленинграда.

Памяти блокадного Ленинграда

Облик памятника разработан в соавторстве петербургскими и израильскими архитекторами и сочетает скульптурные традиции Израиля, а также характерный для Петербурга стиль.

Монумент будет представлять собой латунную стелу, в верхней части которой, символизируя пламя свечи, вмонтирована литая часть из бронзы. Эффект движения этого "пламени" достигается за счет формы спирали. Более того, внутри будет вмонтирована подсветка, которая в темное время будет подсвечивать силуэты людей, вырезанные в литье.

Трагедия блокадного Ленинграда и те испытания, которые выпали городу и его жителям, созвучны трагедии Холокоста. Поэтому предполагается, что монумент "Свеча памяти" символически отразит обе темы. На стеле с обеих сторон будут размещены отлитые в бронзе элементы: символ Ленинграда – медный всадник и силуэт Петропавловской крепости в прицеле вражеских орудий, которые обстреливали город, и символ Холокоста – звезда Давида с менорой (семирожковый светильник) в центре, опутанные колючей проволокой, символизирующей концлагеря.

Также важным элементом памятника станет изображение блокадной ласточки - символа стойкости духа ленинградцев. Весной 1942 года многие ленинградцы носили самодельный жестяной значок, на котором была изображена ласточка с письмом в клюве. Это стало ответом на заявления немецкой пропаганды о том, что теперь в город "даже птица не пролетит".

Текст на памятнике о блокаде Ленинграда будет размещен на трех языках: русском, иврите и английском, чтобы прочитать его могли жители и гости Иерусалима. У монумента планируется проводить школьные экскурсии, а общественные организации ветеранов и блокадников в Израиле будут проводить там торжественные мероприятия по случаю памятных дат.