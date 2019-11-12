Житель Удмуртии угрожал убийством фельдшеру скорой, приехавшей к его матери

По данным следствия, 33-летний житель Ижевска 26 октября вызвал скорую помощь для своей матери. Как только прибывший по вызову врач приступил к осмотру пациентки, мужчина начал грубить, стал размахивать перед врачом ножом и угрожал убить.
"Врач скорой помощи попытался покинуть квартиру, однако мужчина схватил его за чемодан с медикаментами и стал удерживать, препятствуя выходу. Фельдшер был вынужден оставить чемодан в квартире, чтобы вернуться в спецавтомобиль. Прибывшими на место сотрудниками полиции подозреваемый был задержан", - сообщает СУСК.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "угроза убийством в связи с осуществлением служебной деятельности".
"Ведется расследование, допрошен потерпевший врач, свидетели. Следствие устанавливает обстоятельства произошедшего, решается вопрос об избрании в отношении злоумышленника меры пресечения", - сообщает СУСК, добавляя, что дебоширу грозит до 5 лет лишения свободы.