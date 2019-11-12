Житель Удмуртии угрожал убийством фельдшеру скорой, приехавшей к его матери

"Врач скорой помощи попытался покинуть квартиру, однако мужчина схватил его за чемодан с медикаментами и стал удерживать, препятствуя выходу. Фельдшер был вынужден оставить чемодан в квартире, чтобы вернуться в спецавтомобиль. Прибывшими на место сотрудниками полиции подозреваемый был задержан", - сообщает СУСК.