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РИА Новости

Житель Удмуртии угрожал убийством фельдшеру скорой, приехавшей к его матери

15:53 12.11.2019
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© РИА Новости / Максим БогодвидАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи
© РИА Новости / Максим Богодвид
УФА, 12 ноя - РИА Новости. Следственные органы Удмуртии возбудили уголовное дело в отношении жителя Ижевска, который угрожал убить фельдшера скорой помощи, приехавшего оказать помощь его матери, сообщило следственное управление СК РФ по региону.
По данным следствия, 33-летний житель Ижевска 26 октября вызвал скорую помощь для своей матери. Как только прибывший по вызову врач приступил к осмотру пациентки, мужчина начал грубить, стал размахивать перед врачом ножом и угрожал убить.
"Врач скорой помощи попытался покинуть квартиру, однако мужчина схватил его за чемодан с медикаментами и стал удерживать, препятствуя выходу. Фельдшер был вынужден оставить чемодан в квартире, чтобы вернуться в спецавтомобиль. Прибывшими на место сотрудниками полиции подозреваемый был задержан", - сообщает СУСК.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "угроза убийством в связи с осуществлением служебной деятельности".
"Ведется расследование, допрошен потерпевший врач, свидетели. Следствие устанавливает обстоятельства произошедшего, решается вопрос об избрании в отношении злоумышленника меры пресечения", - сообщает СУСК, добавляя, что дебоширу грозит до 5 лет лишения свободы.
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