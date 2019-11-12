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РИА Новости

Екатерину Андрееву удивила зарплата Андрея Малахова

15:56 12.11.2019 (обновлено: 19:23 12.11.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкВедущая программы новостей Первого канала Екатерина Андреева
Ведущая программы новостей Первого канала Екатерина Андреева
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Ведущая передачи "Время" на Первом канале Екатерина Андреева прокомментировала заявление своего коллеги Андрея Малахова о его заработной плате.
Ранее Малахов рассказал, что во времена работы на Первом канале он получал около 50 тысяч долларов в месяц.

"Я была в хорошем смысле удивлена, порадовалась за него по поводу зарплаты. Я таких денег никогда в жизни не видела", — призналась Андреева в эфире "Вечернего шоу с Аллой Довлатовой" на "Русском радио".

По словам Андреевой, Россия — "мужская страна". "Неравенство здесь, конечно, развито. Женщины могут получать намного меньше, чем мужчины, в разных областях и на телевидении в том числе", — отметила она.
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Довлатова предположила, что Малахов мог иметь в виду свой совокупный месячный заработок с учетом корпоративов и своего журнала.
"Я не знаю, что он имел в виду <…> Может быть. Но я просто знаю, что есть такая несправедливость. Не буду называть фамилии", — ответила Андреева.
Андрей Малахов работал на Первом канале (а до этого на ОРТ) с 1992 по 2017 год. Последние два года он ведет ток-шоу "Прямой эфир" на телеканале "Россия 1". Екатерина Андреева является ведущей программы "Время" с 1997 года.
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Русское радио (радиостанция)Екатерина АндрееваПервый канал (телеканал)Общество
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