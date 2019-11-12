Екатерину Андрееву удивила зарплата Андрея Малахова

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Ведущая передачи "Время" на Первом канале Ведущая передачи "Время" на Первом канале Екатерина Андреева прокомментировала заявление своего коллеги Андрея Малахова о его заработной плате.

Ранее Малахов рассказал, что во времена работы на Первом канале он получал около 50 тысяч долларов в месяц.

"Я была в хорошем смысле удивлена, порадовалась за него по поводу зарплаты. Я таких денег никогда в жизни не видела", — призналась Андреева в эфире "Вечернего шоу с Аллой Довлатовой" на "Русском радио".

По словам Андреевой, Россия — "мужская страна". "Неравенство здесь, конечно, развито. Женщины могут получать намного меньше, чем мужчины, в разных областях и на телевидении в том числе", — отметила она.

Довлатова предположила, что Малахов мог иметь в виду свой совокупный месячный заработок с учетом корпоративов и своего журнала.

"Я не знаю, что он имел в виду <…> Может быть. Но я просто знаю, что есть такая несправедливость. Не буду называть фамилии", — ответила Андреева.