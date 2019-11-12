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РИА Новости

Ространснадзор предписал "Победе" изменить правила провоза ручной клади

15:49 12.11.2019 (обновлено: 15:55 12.11.2019)
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© РИА Новости / Роман Пятаков / Перейти в фотобанкСамолет Boeing 737-800 авиакомпании "Победа" в международном аэропорту "Гагарин"
Самолет Boeing 737-800 авиакомпании Победа в международном аэропорту Гагарин
© РИА Новости / Роман Пятаков
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Ространснадзор в ходе внеплановой проверки выявил нарушения в правилах провоза ручной клади лоукостера "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") и выдал перевозчику предписание, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. В авиакомпании в свою очередь отметили, что это не первая проверка действующих правил провоза ручной клади, и предыдущая - в апреле - не выявила никаких нарушений.
"Проверка в отношении а/к "Победа" Ространснадзором проводилась. Были выявлены нарушения в части правил провоза ручной клади, которые влияют на ухудшение уровня обслуживания пассажиров. Внутренние правила перевозки, действующие в компании, не соответствуют требованиям воздушного законодательства, в связи с чем Службой было выдано предписание перевозчику - привести эти правила в соответствие", - сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Представитель Ространснадзора уточнил, что это была внеплановая проверка после обращений пассажиров, а также депутата Госдумы.
Ранее, в апреле, ведомство уже проводило проверку авиакомпании, по итогам которой нарушений выявлено не было, сообщал журналистам по ее итогам глава Минтранса РФ Евгений Дитрих. "Мы говорим об одних и тех же правилах, ничего не изменилось. Правила "Победы" абсолютно законны и соответствуют Федеральными авиационными правилами", - прокомментировал РИА Новости представитель авиакомпании.
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"Победа" в феврале ввела новые требования к провозу вещей в салоне самолета, согласно которым у пассажиров два варианта провоза вещей на борту: без ограничений веса и типа провозимых предметов, но в пределах габаритов ручной клади 36х30х27 сантиметров или одно место ручной клади весом не более 10 килограммов с габаритами 36х30х4 сантиметра и вещи, находящиеся при пассажире по перечню, определенному Федеральными авиационными правилами (ФАП).
Согласно ФАП, пассажир имеет право перевозить в салоне воздушного судна без взимания дополнительной платы помимо ручной клади, вес которой не может быть менее пяти килограммов и габариты которой устанавливаются перевозчиком, также дамскую или мужскую сумку, рюкзак или портфель, верхнюю и деловую одежду, вещи медицинской и реабилитационной необходимости, пакеты с приобретенными в магазинах duty-free товарами.
Авиакомпания "Победа" входит в группу "Аэрофлот", реализуя проект классического низкобюджетного авиаперевозчика. В 2018 году лоукостер увеличил перевозки пассажиров на 55% - до 7,148 миллиона человек. В 2019 году "Победа" планирует перевезти не менее 10 миллионов пассажиров.
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ТуризмтуристыНовости - ТуризмЕвгений ДитрихПобеда (авиакомпания)Министерство транспорта РФРостранснадзорГосдума РФРоссияОбщество
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