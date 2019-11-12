Ространснадзор предписал "Победе" изменить правила провоза ручной клади

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Ространснадзор в ходе внеплановой проверки выявил нарушения в правилах провоза ручной клади лоукостера "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") и выдал перевозчику предписание, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. В авиакомпании в свою очередь отметили, что это не первая проверка действующих правил провоза ручной клади, и предыдущая - в апреле - не выявила никаких нарушений.

"Проверка в отношении а/к "Победа" Ространснадзором проводилась. Были выявлены нарушения в части правил провоза ручной клади, которые влияют на ухудшение уровня обслуживания пассажиров. Внутренние правила перевозки, действующие в компании, не соответствуют требованиям воздушного законодательства, в связи с чем Службой было выдано предписание перевозчику - привести эти правила в соответствие", - сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Представитель Ространснадзора уточнил, что это была внеплановая проверка после обращений пассажиров, а также депутата Госдумы.

Ранее, в апреле, ведомство уже проводило проверку авиакомпании, по итогам которой нарушений выявлено не было, сообщал журналистам по ее итогам глава Минтранса РФ Евгений Дитрих . "Мы говорим об одних и тех же правилах, ничего не изменилось. Правила "Победы" абсолютно законны и соответствуют Федеральными авиационными правилами", - прокомментировал РИА Новости представитель авиакомпании.

"Победа" в феврале ввела новые требования к провозу вещей в салоне самолета, согласно которым у пассажиров два варианта провоза вещей на борту: без ограничений веса и типа провозимых предметов, но в пределах габаритов ручной клади 36х30х27 сантиметров или одно место ручной клади весом не более 10 килограммов с габаритами 36х30х4 сантиметра и вещи, находящиеся при пассажире по перечню, определенному Федеральными авиационными правилами (ФАП).

Согласно ФАП, пассажир имеет право перевозить в салоне воздушного судна без взимания дополнительной платы помимо ручной клади, вес которой не может быть менее пяти килограммов и габариты которой устанавливаются перевозчиком, также дамскую или мужскую сумку, рюкзак или портфель, верхнюю и деловую одежду, вещи медицинской и реабилитационной необходимости, пакеты с приобретенными в магазинах duty-free товарами.