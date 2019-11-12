Контактная группа по Донбассу начала переговоры в Минске

В МИД ДНР отметили, что заседание гуманитарной группы в Минске во вторник "не проводится планово".

Ранее представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе Родион Мирошник сообщил, что плохая погода мешает представителю Киева в контактной группе Леониду Кучме и спецпредставителю ОБСЕ Мартину Сайдику прибыть в Минск. Он уточнил, что Кучма и Сайдик примут участие в заседании контактной группы по видеосвязи.