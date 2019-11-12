Контактная группа по Донбассу начала переговоры в Минске

ДОНЕЦК, 12 ноя – РИА Новости. Встреча контактной группы по Донбассу началась в столице Белоруссии, сообщили в пресс-службе МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики.
"В Минске началось очередное заседание контактной группы", - говорится в сообщении пресс-службы МИД ДНР.
По данным ведомства, в частности, планируется обсудить соблюдение перемирия и устранение нарушений на участках разведения сил в Донбассе, особый статус региона и его закрепление в конституции Украины, а также погашение Киевом задолженности по зарплате перед сотрудниками компании "Вода Донбасса".
В МИД ДНР отметили, что заседание гуманитарной группы в Минске во вторник "не проводится планово".
Ранее представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе Родион Мирошник сообщил, что плохая погода мешает представителю Киева в контактной группе Леониду Кучме и спецпредставителю ОБСЕ Мартину Сайдику прибыть в Минск. Он уточнил, что Кучма и Сайдик примут участие в заседании контактной группы по видеосвязи.