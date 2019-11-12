Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-12T15:49Z
https://ria.ru/20191112/1560851957.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/136698/08/1366980886_0:59:3071:1786_1036x0_80_0_0_20251d85763f3d29a8eb410ea5ddbe09.jpg
РИА Новости

Контактная группа по Донбассу начала переговоры в Минске

15:49 12.11.2019
169
© РИА Новости / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкВстреча контактной группы по Украине в Минске
Встреча контактной группы по Украине в Минске
© РИА Новости / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
ДОНЕЦК, 12 ноя – РИА Новости. Встреча контактной группы по Донбассу началась в столице Белоруссии, сообщили в пресс-службе МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики.
"В Минске началось очередное заседание контактной группы", - говорится в сообщении пресс-службы МИД ДНР.
По данным ведомства, в частности, планируется обсудить соблюдение перемирия и устранение нарушений на участках разведения сил в Донбассе, особый статус региона и его закрепление в конституции Украины, а также погашение Киевом задолженности по зарплате перед сотрудниками компании "Вода Донбасса".
В МИД ДНР отметили, что заседание гуманитарной группы в Минске во вторник "не проводится планово".
Украинские журналисты
14:40
В ЛНР обвинили зарубежные СМИ в подготовке постановочных сюжетов в Донбассе
Ранее представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе Родион Мирошник сообщил, что плохая погода мешает представителю Киева в контактной группе Леониду Кучме и спецпредставителю ОБСЕ Мартину Сайдику прибыть в Минск. Он уточнил, что Кучма и Сайдик примут участие в заседании контактной группы по видеосвязи.
100012
Обсудить 0
Ситуация в ДНР и ЛНРРодион МирошникМартин СайдикОБСЕМИД ДНРВода ДонбассаДонецкая Народная РеспубликаЛеонид КучмаМинскУкраинаВ мире
Рекомендуем
Кандидат в президенты Украины Юрий Бойко во время встречи с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым
Бойко назвал проект об открытии рынка земли на Украине политической аферой
Президент Украины Владимир Зеленский посетил участок разведения сил в Золотом
Доверие к Зеленскому на Украине снизилось почти до 60%, показал опрос
Украинские журналисты
В ЛНР обвинили зарубежные СМИ в подготовке постановочных сюжетов в Донбассе
Президент Молдавии Игорь Додон
Президент Молдавии предложил парламенту выбрать нового кандидата в премьеры
Председатель Высшего совета партии Единая Россия Борис Грызлов
Москва призвала Киев начать диалог с представителями ДНР и ЛНР
Военнослужащие Народной милиции ДНР покидают свои позиции у села Петровского
В МИД Германии назвали разведение сил в Петровском внушающим надежду
Борис Грызлов
Грызлов: размещение Нацгвардии Украины на участках отвода сил неприемлемо
Борис Грызлов
Россия приветствовала завершение процедуры по отводу сил у Петровского
Автомобили наблюдателей ОБСЕ на пропускном пункте в селе Петровское
В ДНР заявили об увеличении числа обстрелов со стороны силовиков
Здание дипломатического сервиса в Войсковом переулке в Минске
Препятствия для встречи "нормандской четверки" сняты, считают в Киеве
Певица Тамара Синявская
Представитель Синявской рассказал о ее самочувствии
Премьер-министр Молдавии Майя Санду выступает на заседании парламента Молдавии в Кишиневе. 12 ноября 2019
Парламент Молдавии предал правительство, считает Санду
Федеральный президент Австрийской Республики Александр Ван дер Беллен
Президент Австрии отметил вклад Белоруссии в решение конфликта на Украине
Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне
Миссия МВФ приедет в Киев 14 ноября для обсуждения новой программы
Автомобиль скорой помощи
Житель Удмуртии угрожал убийством фельдшеру скорой, приехавшей к его матери
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:31В США не приняли решение о точном количестве военных в Сирии
19:27Следующая встреча контактной группы по Донбассу состоится 27 ноября
19:23Во Франции рассказали о сотрудничестве с Россией при реставрации Нотр-Дама
19:21Правительство Ирака направит в парламент проект закона о выборах
19:21Минюст внес чешскую организацию "Человек в беде" в список нежелательных
19:16В ЛНР сомневаются, что Киев примет новый закон о статусе Донбасса
19:13Глава СПЧ призвал разобраться в деле Вересова и Половца
19:11СК проверяет обстоятельства ДТП с полицейским, сбившим пешехода в Воронеже
19:09Лавров: Страны БРИКС отвергают применение силы без санкции Совбеза ООН
19:08Лавров назвал задачу России в ходе председательства в БРИКС
19:06Лавров рассказал о стабилизирующей роли БРИКС на мировой арене
19:05Германия поддержала усилия Египта и ООН по деэскалации в Израиле
19:03В МИД Мексики прокомментировали предоставление убежища Моралесу
19:02В ДНР поддержали предложение ОБСЕ о новых участках отвода сил в Донбассе
18:57Фигуранта дела об угрозах судье Мосгорсуда обвинили в экстремизме
18:53Экс-президент США Джимми Картер успешно перенес операцию
18:51ЛДПР разработает проект о ликвидации органов опеки
18:50В Новой Зеландии попытались найти "российский след" в выборе птицы года
18:38Ростуризм выступил за паритетность "свободы воздуха" с другими странами
18:36Киев избегает возобновления соцвыплат жителям Донбасса, заявили МИД ДНР
Лента новостейМолния