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РИА Новости

Константин Богомолов и Дарья Жук сняли второй сезон "Содержанок"

16:43 12.11.2019
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© START StudioКонстантин Богомолов в сериале "Содержанки"
Константин Богомолов в сериале Содержанки
© START Studio
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Режиссеры Константин Богомолов и Дарья Жук завершили съемки второго сезона сериала "Содержанки", премьера которого состоится зимой 2019 года, сообщила пресс-служба видеосервиса Start.
"В Москве завершились съемки второго сезона киносериала "Содержанки" от шоураннера Константина Богомолова и режиссера Дарьи Жук. Премьера состоится уже этой зимой", - говорится в сообщении.
"Константин Юрьевич Богомолов создал калейдоскоп интересных характеров, и мы во втором сезоне дали возможность персонажам раскрыться. При этом мы стремились сделать второй сезон более динамичным. В целом делать продолжение такого успешного проекта — это невероятный опыт и ответственность", - приводит слова Жук пресс-служба.
К своим образам вернулись актеры Дарья Мороз, Софья Эрнст, Сергей Бурунов, Владимир Мишуков, Марина Зудина, Александр Кузнецов. К актерскому составу присоединились Константин Лавроненко, Виктор Вержбицкий, Игорь Верник. В сериале будет несколько камео: так, режиссер Александр Молочников сыграл пикапера, который попытается соблазнить одну из героинь, а Романа Волобуев – пародию на самого себя.
Кадр из телесериала Содержанки
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КультураКино и сериалыНовости культурыКонстантин Богомолов
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