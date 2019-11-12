Константин Богомолов и Дарья Жук сняли второй сезон "Содержанок"

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Режиссеры Константин Богомолов и Дарья Жук завершили съемки второго сезона сериала "Содержанки", премьера которого состоится зимой 2019 года, сообщила пресс-служба видеосервиса Start.

"В Москве завершились съемки второго сезона киносериала "Содержанки" от шоураннера Константина Богомолова и режиссера Дарьи Жук. Премьера состоится уже этой зимой", - говорится в сообщении.

"Константин Юрьевич Богомолов создал калейдоскоп интересных характеров, и мы во втором сезоне дали возможность персонажам раскрыться. При этом мы стремились сделать второй сезон более динамичным. В целом делать продолжение такого успешного проекта — это невероятный опыт и ответственность", - приводит слова Жук пресс-служба.