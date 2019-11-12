Во Франции умер гангстер, про которого сняли фильм "Бессмертный"

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Легендарный марсельский гангстер Жак Эмбер, известный по прозвищам Безумный и Бессмертный, скончался в возрасте 89 лет, сообщает местная газета Легендарный марсельский гангстер Жак Эмбер, известный по прозвищам Безумный и Бессмертный, скончался в возрасте 89 лет, сообщает местная газета Provence со ссылкой на его супругу.

Кристин Эмбер сообщила, что ее муж умер в одной из больниц коммуны Экс-ан-Прованс, не дожив менее месяца до своего 90-летия.

Эмбер, которого прозвали Жаки Ле-Мат, "Безумный" на местном наречии, в 1960-1970-х годах возглавлял крупнейшие банды в Марселе - одной из криминальных столиц Франции

Считается, что прозвище "Безумный" он получил за обращение с должниками. Эмбер, имевший лицензию пилота, сажал жертву в самолет и выключал двигатель после набора высоты. После этого самолет находился в свободном падении, пока пассажир не соглашался заплатить.

© Canal+ [fr] (2010) Кадр из фильма"22 пули: Бессмертный" © Canal+ [fr] (2010) Кадр из фильма"22 пули: Бессмертный"

В 1977 году на Эмбера было совершено покушение, он получил более 20 ранений, но выжил. По мотивам этой истории в 2010 году был снят фильм "Бессмертный" с Жаном Рено в главной роли.