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РИА Новости

Во Франции умер гангстер, про которого сняли фильм "Бессмертный"

15:47 12.11.2019 (обновлено: 15:48 12.11.2019)
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© AFP 2019 / Anne-Christine Poujoulat Марсельский гангстер Жак Эмбер
Марсельский гангстер Жак Эмбер
© AFP 2019 / Anne-Christine Poujoulat
Марсельский гангстер Жак Эмбер. Архивное фото
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Легендарный марсельский гангстер Жак Эмбер, известный по прозвищам Безумный и Бессмертный, скончался в возрасте 89 лет, сообщает местная газета Provence со ссылкой на его супругу.
Кристин Эмбер сообщила, что ее муж умер в одной из больниц коммуны Экс-ан-Прованс, не дожив менее месяца до своего 90-летия.
Эмбер, которого прозвали Жаки Ле-Мат, "Безумный" на местном наречии, в 1960-1970-х годах возглавлял крупнейшие банды в Марселе - одной из криминальных столиц Франции.
Считается, что прозвище "Безумный" он получил за обращение с должниками. Эмбер, имевший лицензию пилота, сажал жертву в самолет и выключал двигатель после набора высоты. После этого самолет находился в свободном падении, пока пассажир не соглашался заплатить.
© Canal+ [fr] (2010)Кадр из фильма"22 пули: Бессмертный"
Кадр из фильма22 пули: Бессмертный
© Canal+ [fr] (2010)
Кадр из фильма"22 пули: Бессмертный"
В 1977 году на Эмбера было совершено покушение, он получил более 20 ранений, но выжил. По мотивам этой истории в 2010 году был снят фильм "Бессмертный" с Жаном Рено в главной роли.
В последние годы Эмбер, являвшийся живой легендой марсельской мафии, удалился от криминальной деятельности, сосредоточившись на скачках и шоу-бизнесе. В частности, как сообщает издание, экс-мафиозо держал конюшню скаковых лошадей совместно с кинозвездой Аленом Делоном.
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