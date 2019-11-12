"Русские витязи" получили четыре новых истребителя Су-35С

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Четыре новых истребителя Четыре новых истребителя Су-35С , поступившие на вооружение пилотажной группы "Русские витязи", прибыли на аэродром Кубинка в Подмосковье, сообщает Минобороны РФ

Таким образом, теперь у парке "витязей" есть Су-35С, Су-30СМ и Су-27.

Комиссия из Центра показа авиационной техники (ЦПАТ) в подмосковной Кубинке, где базируются "Русские витязи", приняла самолеты на заводе-изготовителе в Комсомольске-на-Амуре, проверив качество сборки и работу всех систем на земле и в воздухе.

По словам командира ЦПАТ полковника Андрея Алексеева, получить новый истребитель – это как в новый автомобиль сесть в автосалоне, "вот такие же [ощущения], только еще помноженные".

"Самолет очень легкий в пилотировании, очень легкий. Даже если взять по усилиям для летчика - самолет, наверное, самый легкий, на котором мне приходилось летать. А то, что он имеет широкие возможности, вы сами все прекрасно знаете, видели на авиасалонах", - отметил полковник.

Не исключено, что с появлением новой машины в парке "витязей" их арсенал пополнится новыми фигурами высшего пилотажа. Алексеев отметил, что он и его коллеги будут работать над этим.

"Самолет прекрасный, мы будем его планомерно осваивать. Я думаю, что-то, конечно, придумаем", - отметил летчик.

Кроме того, по его словам, в будущем возможны смешанные показы на Су-35С и Су-30СМ, которые будут использоваться асами параллельно, а оставшиеся на вооружении Су-27 "будут плавно выводиться из эксплуатации".

Су-35 - многоцелевой сверхманевренный истребитель поколения 4++ с двигателями, управляемыми вектором тяги. Поколение 4++ указывает, что по совокупности характеристики истребителя приближены к характеристикам истребителя пятого поколения.