"Русские витязи" получили четыре новых истребителя Су-35С

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Четыре новых истребителя Су-35С, поступившие на вооружение пилотажной группы "Русские витязи", прибыли на аэродром Кубинка в Подмосковье, сообщает Минобороны РФ.
Таким образом, теперь у парке "витязей" есть Су-35С, Су-30СМ и Су-27.
Комиссия из Центра показа авиационной техники (ЦПАТ) в подмосковной Кубинке, где базируются "Русские витязи", приняла самолеты на заводе-изготовителе в Комсомольске-на-Амуре, проверив качество сборки и работу всех систем на земле и в воздухе.
По словам командира ЦПАТ полковника Андрея Алексеева, получить новый истребитель – это как в новый автомобиль сесть в автосалоне, "вот такие же [ощущения], только еще помноженные".
"Самолет очень легкий в пилотировании, очень легкий. Даже если взять по усилиям для летчика - самолет, наверное, самый легкий, на котором мне приходилось летать. А то, что он имеет широкие возможности, вы сами все прекрасно знаете, видели на авиасалонах", - отметил полковник.
Не исключено, что с появлением новой машины в парке "витязей" их арсенал пополнится новыми фигурами высшего пилотажа. Алексеев отметил, что он и его коллеги будут работать над этим.
"Самолет прекрасный, мы будем его планомерно осваивать. Я думаю, что-то, конечно, придумаем", - отметил летчик.
30 июня, 20:16"Стрижи" и "Русские Витязи" показали фигуры высшего пилотажаПилотажные группы "Стрижи" на самолетах МиГ-29 и "Русские Витязи" на истребителях Су-30СМ устроили авиашоу в небе над Алабино в рамках форума "Армия-2019". Летчики продемонстрировали такие элементы, как роспуск, синхронные "бочки" и петли, "зеркало".
Кроме того, по его словам, в будущем возможны смешанные показы на Су-35С и Су-30СМ, которые будут использоваться асами параллельно, а оставшиеся на вооружении Су-27 "будут плавно выводиться из эксплуатации".
Су-35 - многоцелевой сверхманевренный истребитель поколения 4++ с двигателями, управляемыми вектором тяги. Поколение 4++ указывает, что по совокупности характеристики истребителя приближены к характеристикам истребителя пятого поколения.
Су-35 оснащен бортовой радиолокационной станцией с фазированной антенной решеткой, а также двигателями с управляемым вектором тяги. Может развивать скорость до 2,5 тысяч километров в час, дальность его полета достигает 3,4 тысячи километров. Истребитель вооружен пушкой калибра 30 мм и имеет 12 точек подвески для бомб и ракет.