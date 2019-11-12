Скворцова оценила эффективность сотрудничества с белорусскими медиками

МИНСК, 12 ноя - РИА Новости. Министр здравоохранения РФ Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова заявила, что у российских белорусских медиков сложились конструктивные отношения, есть ряд перспективных направлений для сотрудничества.

Во вторник в Минске прошло заседание совместной коллегии минздравов Белоруссии и России на тему "Неврология и нейрохирургия".

"У нас сложился очень конструктивный контакт с руководителем министерства здравоохранения Беларуси. Мы проходим близкие процессы в демографии с учетом нашей общей истории. У нас есть платформа Евразийского экономического союза, внутри которого мы фактически гармонизируем наши нормативные, законодательные подходы к решению этих проблем", - сказала министр во вторник в Минске во время встречи с вице-премьером Белоруссии Игорем Петришенко.

По ее словам, у сторон налажены хорошие контакты не только на уровне министерств, но и "с развитием цифровых технологий специалисты имеют возможность быть на связи, в том числе и для получения второго экспертного мнения". "Есть возможность использования телемедицины с подключением технологий, которые есть в Беларуси и России", - подчеркнула Скворцова.

Она добавила, что в целом есть несколько перспективных направлений в сфере здравоохранения, по которым страны могут сотрудничать, например, по теме антимикробной резистентности.

В свою очередь Петришенко отметил, что такой формат взаимодействия, как прошедшая совместная коллегия, уникален и, самое главное, эффективен. Он также рассказал, что наслышан от белорусских медиков и ученых о предметной и тесной работе с российскими коллегами по ряду разработок.