Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Флаги Союзного государства
Союзное государство
2019-11-12T15:43Z
https://ria.ru/20191112/1560851497.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155532/18/1555321817_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_798b94490507afa8a4bb87cd3b3a0e43.jpg
РИА Новости

Скворцова оценила эффективность сотрудничества с белорусскими медиками

15:43 12.11.2019
94
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМинистр здравоохранения РФ Вероника Скворцова
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова. Архивное фото
МИНСК, 12 ноя - РИА Новости. Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова заявила, что у российских и белорусских медиков сложились конструктивные отношения, есть ряд перспективных направлений для сотрудничества.
Во вторник в Минске прошло заседание совместной коллегии минздравов Белоруссии и России на тему "Неврология и нейрохирургия".
"У нас сложился очень конструктивный контакт с руководителем министерства здравоохранения Беларуси. Мы проходим близкие процессы в демографии с учетом нашей общей истории. У нас есть платформа Евразийского экономического союза, внутри которого мы фактически гармонизируем наши нормативные, законодательные подходы к решению этих проблем", - сказала министр во вторник в Минске во время встречи с вице-премьером Белоруссии Игорем Петришенко.
Министр здравоохранения Вероника Скворцова
27 февраля, 08:30Правительство онлайн
Скворцова об увеличении продолжительности жизни как национальной идее
По ее словам, у сторон налажены хорошие контакты не только на уровне министерств, но и "с развитием цифровых технологий специалисты имеют возможность быть на связи, в том числе и для получения второго экспертного мнения". "Есть возможность использования телемедицины с подключением технологий, которые есть в Беларуси и России", - подчеркнула Скворцова.
Она добавила, что в целом есть несколько перспективных направлений в сфере здравоохранения, по которым страны могут сотрудничать, например, по теме антимикробной резистентности.
В свою очередь Петришенко отметил, что такой формат взаимодействия, как прошедшая совместная коллегия, уникален и, самое главное, эффективен. Он также рассказал, что наслышан от белорусских медиков и ученых о предметной и тесной работе с российскими коллегами по ряду разработок.
"Те решения, которые вы приняли в рамках совместной коллегии, будут реализованы... Мы решаем одинаковые задачи, в первую очередь, в сфере демографии, и здесь у медицины первоочередная роль по сохранению здоровья, жизни, профилактике заболеваний. Мы заинтересованы в том, чтобы здоровье граждан Беларуси и России находилось под надёжной защитой наших двух министерств", - сказал вице-премьер.
Медик с лекарством. Архивное фото
5 мая 2017, 18:04
В Белоруссии рассказали о производстве забракованного Россией медпрепарата
310100
Обсудить 0
Союзное государствоЗдоровье - ОбществоВероника СкворцоваМинскБелоруссияРоссияВ мире
Рекомендуем
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Белоруссии Дмитрий Мезенцев
Россия и Белоруссия углубят взаимодействие в сфере здравоохранения
Кандидат в президенты Украины Юрий Бойко во время встречи с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым
Бойко назвал проект об открытии рынка земли на Украине политической аферой
Член Комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков
В СФ оценили заявление украинского вице-премьера о снятии санкций с России
Флаги возле Дворца Европы в Страсбурге
Франция возглавит подготовку европейских армий к совместным действиям
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко о членстве Белоруссии в Совете Европы: "Не примете — потерпим"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко назвал условие для отмены смертной казни в Белоруссии
Президент Украины Владимир Зеленский посетил участок разведения сил в Золотом
Доверие к Зеленскому на Украине снизилось почти до 60%, показал опрос
Туристы на площади Сан-Марко в Венеции во время наводнения
В Италии непогода привела к закрытию школ и дорог
Федеральный президент Австрийской Республики Александр Ван дер Беллен на совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции по итогам встречи
Президент Австрии выступил за углубление отношений с Белоруссией
Задержанные украинские корабли доставлены в порту Керчи
Дипломат: Трамп запретил комментировать инцидент в Керченском проливе
Тушение лесных пожаров
Минприроды намерено сократить скорость реагирования при тушении пожаров
Министр обороны РФ Сергей Шойгу и министр обороны и военной промышленности Египта Мухаммад Заки во время встречи в Каире
Россия поможет Египту создать центры обслуживания военной техники
Премьер-министр Молдавии Майя Санду выступает на заседании парламента Молдавии в Кишиневе. 12 ноября 2019
Парламент Молдавии предал правительство, считает Санду
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова
Россия и Белоруссия займутся проблемой антимикробной резистентности
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на 2-м Парижском форуме мира
Лавров обсудил с главой МИД Франции Сирию, Украину и ситуацию вокруг СВПД
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:27Следующая встреча контактной группы по Донбассу состоится 27 ноября
19:23Во Франции рассказали о сотрудничестве с Россией при реставрации Нотр-Дама
19:21Правительство Ирака направит в парламент проект закона о выборах
19:21Минюст внес чешскую организацию "Человек в беде" в список нежелательных
19:16В ЛНР сомневаются, что Киев примет новый закон о статусе Донбасса
19:13Глава СПЧ призвал разобраться в деле Вересова и Половца
19:11СК проверяет обстоятельства ДТП с полицейским, сбившим пешехода в Воронеже
19:09Лавров: Страны БРИКС отвергают применение силы без санкции Совбеза ООН
19:08Лавров назвал задачу России в ходе председательства в БРИКС
19:06Лавров рассказал о стабилизирующей роли БРИКС на мировой арене
19:05Германия поддержала усилия Египта и ООН по деэскалации в Израиле
19:03В МИД Мексики прокомментировали предоставление убежища Моралесу
19:02В ДНР поддержали предложение ОБСЕ о новых участках отвода сил в Донбассе
18:57Фигуранта дела об угрозах судье Мосгорсуда обвинили в экстремизме
18:53Экс-президент США Джимми Картер успешно перенес операцию
18:51ЛДПР разработает проект о ликвидации органов опеки
18:50В Новой Зеландии попытались найти "российский след" в выборе птицы года
18:38Ростуризм выступил за паритетность "свободы воздуха" с другими странами
18:36Киев избегает возобновления соцвыплат жителям Донбасса, заявили МИД ДНР
18:36Бундестаг рассмотрит поправки к газовой директиве ЕС
Лента новостейМолния