Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-12T15:34Z
https://ria.ru/20191112/1560850308.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155616/06/1556160672_0:70:3066:1795_1036x0_80_0_0_28115a057d09df113680a9217fec8615.jpg
РИА Новости

Франция возглавит подготовку европейских армий к совместным действиям

15:34 12.11.2019
261
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийФлаги возле Дворца Европы в Страсбурге
Флаги возле Дворца Европы в Страсбурге
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Флаги возле Дворца Европы в Страсбурге. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 12 ноя - РИА Новости. Страны Евросоюза утвердили во вторник совместный оборонный проект, направленный на повышение слаженности армий и оперативной совместимости боевых систем, говорится в материалах Совета ЕС.
Совет ЕС утвердил во вторник дополнительный перечень из 13 совместных европейских оборонных проектов, охватывающих сферы биологической и химзащиты, космоса и кибербезопасности. Среди них фигурирует проект ECoWAR ("Совместные возможности ведения боевых действий").
Солдаты армии Бундесвера на практике Объединённой оперативной группы повышенной готовности НАТО в Мюнстере, Германия
11 июля, 08:00
Европа-монстр, или Каким в США хотели бы видеть Атлантический альянс
"Цель состоит в том, чтобы повысить способность вооруженных сил в рамках ЕС коллективно и эффективно противостоять будущим угрозам, которые становятся все более размытыми, быстрыми, трудно выявляемыми и нейтрализуемыми", - говорится в краткой аннотации к проекту.
Предполагается, что это позволит вооруженным силам в рамках ЕС "совместно участвовать в действиях, требующих тесного взаимодействия и взаимосвязей между различными существующими и будущими военными платформами", а также "повысить их эффективность, совместимость, взаимодополняемость".
В проекте задействованы Франция, Бельгия, Венгрия, Румыния, Испания, Швеция, при этом представитель Парижа заявлен его координатором.
Картина В.Верещагина Перед Москвой в ожидании депутации бояр
18 июня, 07:00Акценты
Крах объединенной ЕвропыИз попытки Наполеона объединить Европу ничего не вышло, как позднее и из попытки Гитлера. Их многое роднит. Методы лишь были разные: у Наполеона – наследие революции и "правда больших батальонов", а у Гитлера – расовая теория и Дахау.
1100002
Обсудить 1
ЕвросоюзФранцияВ мире
Рекомендуем
Флаги государств членов ЕС в здании Европейского Совета в Брюсселе
Страны ЕС договорились усилить возможности предупреждения о ракетной угрозе
Военнослужащий армии Франции на фоне танка Leclerc (Леклерк)
ЕС расширил число совместно разрабатываемых европейцами оборонных проектов
Военные ХАМАС в секторе Газа
Израиль ввел морскую блокаду сектора Газа
Президент Молдавии Игорь Додон
Президент Молдавии предложил парламенту выбрать нового кандидата в премьеры
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель на саммите ЕС в Брюсселе
Меркель оценила вероятность одобрения сделки по Brexit в Лондоне
Член Комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков
В СФ оценили заявление украинского вице-премьера о снятии санкций с России
Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Владимир Норов
Генсек ШОС рассказал о способе борьбы с наркотиками в Афганистане
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко назвал условие для отмены смертной казни в Белоруссии
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на 2-м Парижском форуме мира
Лавров обсудил с главой МИД Франции Сирию, Украину и ситуацию вокруг СВПД
Заместитель председателя Госсовета КНР Ван Цишань
В Китае заявили о желании установить новые международные отношения
Эво Моралес
Правительство Мексики не раскроет место пребывания Моралеса
Кандидат в президенты Украины Юрий Бойко во время встречи с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым
Бойко назвал проект об открытии рынка земли на Украине политической аферой
Молодой человек с флагом Польши
Правительство Польши ушло в отставку
Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган
Турция может прекратить переговоры о вступлении в Евросоюз, заявил Эрдоган
Президент Украины Владимир Зеленский посетил участок разведения сил в Золотом
Доверие к Зеленскому на Украине снизилось почти до 60%, показал опрос
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:53Экс-президент США Джимми Картер успешно перенес операцию
18:51ЛДПР разработает проект о ликвидации органов опеки
18:50В Новой Зеландии попытались найти "российский след" в выборе птицы года
18:38Ростуризм выступил за паритетность "свободы воздуха" с другими странами
18:36Киев избегает возобновления соцвыплат жителям Донбасса, заявили МИД ДНР
18:36Бундестаг рассмотрит поправки к газовой директиве ЕС
18:33В России иностранец собрал более 400 штрафов за нарушение ПДД
18:31Ереван сообщил о гибели армянских католических священников в Сирии
18:31СМИ: В Таиланде отставной генерал полиции застрелил двух человек в суде
18:29Министр культуры Франции посетит Москву в декабре
18:20Жильцов горящих Морозовских казарм в Твери разместят во временное жилье
18:20Театральный фестиваль NET впервые пройдет сразу в Москве и Петербурге
18:15Россия приветствовала завершение процедуры по отводу сил у Петровского
18:15В США студент получил ответ на письмо в бутылке, брошенной в океан
18:13Аудиторы отметили успех природоохранных мер Nord Stream 2
18:13Блогер Синица будет отбывать наказание в Костромской области
18:07В Твери локализовали пожар в одном из зданий Морозовских казарм
18:07Могерини назвала сотрудничество с НАТО важным для безопасности
18:04Грызлов: размещение Нацгвардии Украины на участках отвода сил неприемлемо
18:02Минфин рассказал о ходе разработки закона о льготах для проектов в Арктике
Лента новостейМолния