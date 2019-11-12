Франция возглавит подготовку европейских армий к совместным действиям

Крах объединенной Европы Из попытки Наполеона объединить Европу ничего не вышло, как позднее и из попытки Гитлера. Их многое роднит. Методы лишь были разные: у Наполеона – наследие революции и "правда больших батальонов", а у Гитлера – расовая теория и Дахау.