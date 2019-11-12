Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-12T15:27Z
https://ria.ru/20191112/1560849929.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155256/07/1552560708_0:0:3380:1901_1036x0_80_0_0_b1cb393d9728d42e6e3c72fb2a6fd262.jpg
РИА Новости

Страны ЕС договорились усилить возможности предупреждения о ракетной угрозе

15:27 12.11.2019
228
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги государств членов ЕС в здании Европейского Совета в Брюсселе
Флаги государств членов ЕС в здании Европейского Совета в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
БРЮССЕЛЬ, 12 ноя – РИА Новости. Страны ЕС утвердили во вторник совместный оборонный проект, направленный на усиление возможностей по раннему предупреждению о ракетных угрозах и противодействия им, говорится в материалах ЕС.
Совет ЕС утвердил во вторник дополнительный перечень из 13 совместных европейских оборонных проектов, охватывающих сферы биологической и химзащиты, космоса и кибербезопасности. Среди них фигурирует и проект, получивший название TWISTER ("Своевременное предупреждение и перехват с космическим наблюдением театра военных действий").
"Спектр угроз на европейской территории эволюционирует в сторону более сложных и развивающихся воздушных угроз, особенно в ракетной сфере. Проект направлен на укрепление способности европейцев эффективнее обнаруживать, отслеживать и противодействовать этим угрозам", - говорится в кратком описании проекта.
Достичь этой задачи предполагается "посредством сочетания расширенных возможностей для раннего предупреждения космического базирования и эндоатмосферных перехватчиков".
Проект, в котором задействованы Франция, Финляндия, Италия, Нидерланды и Испания, "способствует развитию самостоятельной способности Европы вносить свой вклад в противоракетную оборону НАТО".
Ранее НАТО подтвердила, что получила письмо от РФ с предложением о введении моратория на размещение РСМД, однако не считает такое предложение заслуживающим доверия.
Демонстрация испытаний ракетного комплекса стратегического назначения Сармат. Архивное фото
14 ноября 2018, 03:29
Эксперт рассказал, как нейтрализовать ракетную угрозу со стороны США
140102
Обсудить 1
НАТОЕвросоюзБезопасностьВ мире
Рекомендуем
Флаги возле Дворца Европы в Страсбурге
Франция возглавит подготовку европейских армий к совместным действиям
Военнослужащий армии Франции на фоне танка Leclerc (Леклерк)
ЕС расширил число совместно разрабатываемых европейцами оборонных проектов
Зал заседаний Парламентской ассамблеи Совета Европы
Известный русофобскими высказываниям депутат представит Эстонию в ПАСЕ
Последствия ракетных ударов в Секторе Газа.12 ноября 2019
Израиль начал еще одну волну ударов по боевикам в секторе Газа
Туристы на площади Сан-Марко в Венеции во время наводнения
В Италии непогода привела к закрытию школ и дорог
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на 2-м Парижском форуме мира
Лавров обсудил с главой МИД Франции Сирию, Украину и ситуацию вокруг СВПД
Президент Украины Владимир Зеленский посетил участок разведения сил в Золотом
Доверие к Зеленскому на Украине снизилось почти до 60%, показал опрос
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель на саммите ЕС в Брюсселе
Меркель оценила вероятность одобрения сделки по Brexit в Лондоне
Президент Молдавии Игорь Додон
Президент Молдавии предложил парламенту выбрать нового кандидата в премьеры
Военные ХАМАС в секторе Газа
Израиль ввел морскую блокаду сектора Газа
Премьер-министр Молдавии Майя Санду выступает на заседании парламента Молдавии в Кишиневе. 12 ноября 2019
Евросоюз считает вотум недоверия кабмину Молдавии "тревожным сигналом"
Федеральный президент Австрийской Республики Александр Ван дер Беллен
Президент Австрии отметил вклад Белоруссии в решение конфликта на Украине
Министр обороны РФ Сергей Шойгу и министр обороны и военной промышленности Египта Мухаммад Заки во время встречи в Каире
Россия поможет Египту создать центры обслуживания военной техники
Ввод в эксплуатацию магистрального газопровода
"Газпром экспорт" призвал исключить газ из корзины ископаемых видов топлива
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Россия и Сомали подтвердили настрой на координацию в борьбе с терроризмом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:53Экс-президент США Джимми Картер успешно перенес операцию
18:51ЛДПР разработает проект о ликвидации органов опеки
18:50В Новой Зеландии попытались найти "российский след" в выборе птицы года
18:38Ростуризм выступил за паритетность "свободы воздуха" с другими странами
18:36Киев избегает возобновления соцвыплат жителям Донбасса, заявили МИД ДНР
18:36Бундестаг рассмотрит поправки к газовой директиве ЕС
18:33В России иностранец собрал более 400 штрафов за нарушение ПДД
18:31Ереван сообщил о гибели армянских католических священников в Сирии
18:31СМИ: В Таиланде отставной генерал полиции застрелил двух человек в суде
18:29Министр культуры Франции посетит Москву в декабре
18:20Жильцов горящих Морозовских казарм в Твери разместят во временное жилье
18:20Театральный фестиваль NET впервые пройдет сразу в Москве и Петербурге
18:15Россия приветствовала завершение процедуры по отводу сил у Петровского
18:15В США студент получил ответ на письмо в бутылке, брошенной в океан
18:13Аудиторы отметили успех природоохранных мер Nord Stream 2
18:13Блогер Синица будет отбывать наказание в Костромской области
18:07В Твери локализовали пожар в одном из зданий Морозовских казарм
18:07Могерини назвала сотрудничество с НАТО важным для безопасности
18:04Грызлов: размещение Нацгвардии Украины на участках отвода сил неприемлемо
18:02Минфин рассказал о ходе разработки закона о льготах для проектов в Арктике
Лента новостейМолния