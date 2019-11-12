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РИА Новости

Ученые выяснили, какое противозачаточное предотвращает рак шейки матки

15:24 12.11.2019 (обновлено: 15:25 12.11.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедсестра в прививочном кабинете
Медсестра в прививочном кабинете
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Ученые установили, что медроксипрогестерона ацетат (МПА), активный ингредиент контрацептивной инъекции Депо-Провера, эффективно предотвращает развитие рака шейки матки у мышей. Результаты исследования опубликованы в журнале American Journal of Pathology.
Рак шейки матки — третье по распространенности среди женщин онкологическое заболевание. Главной причиной его возникновения считается вирус папилломы человека (ВПЧ). Хотя существуют эффективные вакцины против ВПЧ, они достаточно дороги и недоступны для женщин в слаборазвитых странах.
Рак шейки матки, связанный с ВПЧ, как у людей, так и у мышей, развивается в несколько этапов, начиная с цервикальной интраэпителиальной неоплазии (ЦИН) и заканчивая инвазивным раком.
Американские ученые из Хьюстонского университета под руководством Сан-Хьюк Чуна (Sang-Hyuk Chung) ранее обнаружили, что цервикальная неоплазия не развивалась у мышей с ВПЧ, если они получали медроксипрогестерона ацетат (МПА). Теперь ученые решили проверить, будет ли эффективен МПА в тех случаях, когда ЦИН уже развилась.
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"Хотя вакцины против ВПЧ доступны с 2006 года, частота предраковых поражений и рака шейки матки, вызванных ВПЧ, существенно не снизилась. Высокая стоимость и отсутствие глобальной программы вакцинации ограничили использование этих вакцин. Срочно необходимы эффективные неинвазивные средства для лечения ЦИН", — приводятся в пресс-релизе издательства Elsevier слова доктора Чуна.
Ученые обнаружили, что у мышей с ЦИН, получавших МПА, рак шейки матки не развивался. Препарат также способствовал уменьшению уже имеющихся предраковых поражений. Это указывает на то, что медроксипрогестерона ацетат обладает химиопротективным действием, не только предотвращая прогрессирование ЦИН до инвазивного рака, но и способствуя ее регрессии.
Результаты исследования показали, что МПА подавляет пролиферацию — разрастание тканей путем деления клеток — и способствует апоптозу — гибели клеток — в очагах ЦИН. Но профилактический эффект МПА отмечается только в случае положительной экспрессии гормона прогестерона. У трансгенных мышей с ВПЧ, у которых генетически предотвращалась выработка прогестерона, эффект отсутствовал. Ученые считают, что этот аспект надо обязательно учитывать при разработке медикаментозной стратегии лечения ЦИН и рака шейки матки с помощью МПА.
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Авторы уверены, что MПA будет эффективным средством химиопрофилактики при раке шейки матки, особенно у женщин, которые не имеют доступа к вакцинам против ВПЧ, даже несмотря на то, что существуют исследования, показывающие, что МПА повышает риск развития рака молочной железы.
"Мы настроены оптимистично, — говорит Чун. — Суспензии для инъекций MПA дешевы и могут храниться при комнатной температуре. Они уже используются в качестве контрацептива Депо-Провера, и, таким образом, перевод препарата в клиническую практику будет быстрым".
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