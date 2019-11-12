Минтранс попросил Медведева решить вопрос с компенсацией средств РЖД

ПОЕЗД НОВОСИБИРСК-БАРНАУЛ, 12 ноя - РИА Новости. Министр транспорта России Министр транспорта России Евгений Дитрих попросил главу правительства России Дмитрия Медведева поддержать решение вопроса о компенсации РЖД накопившегося дефицита средств на инфраструктуру в пригородном сообщении, который к 2022 году достигнет 47 миллиардов рублей.

Правительство России традиционно осенью ежегодно рассматривает инвестпрограмму и финплан РЖД на следующий год или ближайшие три года. Медведев во вторник проводит в поезде, который едет из Новосибирска в Барнаул, совещание, где обсуждается инвестпрограмма РЖД на ближайшие три года.

"Сегодня в бюджетных назначениях у нас плоская полка по 2020-2022 году - предусмотрено 36,7 миллиарда рублей каждый год, а с учетом роста пассажиропотока объем тех средств, которые необходимы для компенсации этого инфраструктурного назначения, растет по годам, достигая 47 миллиардов рублей в 2022 году. Просил бы поддержать решение данного вопроса по компенсации соответствующий разницы", - сообщил Дитрих во вторник на совещании.

По его словам, дефицит средств федерального бюджета на субсидии на инфраструктуру в пригородном сообщении за три года составят порядка 25 миллиардов рублей.