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РИА Новости

Минтранс попросил Медведева решить вопрос с компенсацией средств РЖД

15:23 12.11.2019
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание в поезде Новосибирск-Барнаул
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание в поезде Новосибирск-Барнаул
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание в поезде Новосибирск-Барнаул
ПОЕЗД НОВОСИБИРСК-БАРНАУЛ, 12 ноя - РИА Новости. Министр транспорта России Евгений Дитрих попросил главу правительства России Дмитрия Медведева поддержать решение вопроса о компенсации РЖД накопившегося дефицита средств на инфраструктуру в пригородном сообщении, который к 2022 году достигнет 47 миллиардов рублей.
Правительство России традиционно осенью ежегодно рассматривает инвестпрограмму и финплан РЖД на следующий год или ближайшие три года. Медведев во вторник проводит в поезде, который едет из Новосибирска в Барнаул, совещание, где обсуждается инвестпрограмма РЖД на ближайшие три года.
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"Сегодня в бюджетных назначениях у нас плоская полка по 2020-2022 году - предусмотрено 36,7 миллиарда рублей каждый год, а с учетом роста пассажиропотока объем тех средств, которые необходимы для компенсации этого инфраструктурного назначения, растет по годам, достигая 47 миллиардов рублей в 2022 году. Просил бы поддержать решение данного вопроса по компенсации соответствующий разницы", - сообщил Дитрих во вторник на совещании.
По его словам, дефицит средств федерального бюджета на субсидии на инфраструктуру в пригородном сообщении за три года составят порядка 25 миллиардов рублей.
"Также не предусмотрено погашение 23 миллиардов рублей подтвержденной задолженности прошлых лет, в том числе только по 2019 году сложилась такая задолженность в объеме 2,4 миллиарда рублей", - пояснил он необходимость компенсации средств.
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