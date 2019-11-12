Глава ЦАР рассказал о ходе расследования убийства российских журналистов

ПАРИЖ, 12 ноя - РИА Новости. Расследование убийства трёх российских журналистов в Центральноафриканской республике продолжается, полиция сотрудничает с иностранными службами, которые хотят пролить свет на это дело, заявил во вторник президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера.
"Как вы знаете, наша страна выходит из конфликта. И это печальное событие - убийство трёх российских журналистов. Конечно, мы такого не ожидали. Нашим службам поручено работать над этим (расследованием дела - ред.), в том числе органам юстиции и службам полиции. В настоящее время расследование продолжается", - сказал Туадера на полях второго Парижского форума мира, отвечая на вопрос РИА Новости.
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Он отметил, что не знает о ходе продвижения расследования, поскольку это судебное следствие. "Наши службы полиции работают в кооперации с другими внешними службами, которые действительно хотят пролить свет на эту ситуацию", - добавил он.
В июле прошлого года в Центральноафриканской республике были убиты трое россиян – журналист Орхан Джемаль, режиссер-документалист Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко, работавшие в ЦАР по заказу Центра управления расследованиями Михаила Ходорковского. Рядом с телами погибших были найдены просроченные редакционные удостоверения различных СМИ.
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