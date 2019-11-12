Глава ЦАР рассказал о ходе расследования убийства российских журналистов

"Как вы знаете, наша страна выходит из конфликта. И это печальное событие - убийство трёх российских журналистов. Конечно, мы такого не ожидали. Нашим службам поручено работать над этим (расследованием дела - ред.), в том числе органам юстиции и службам полиции. В настоящее время расследование продолжается", - сказал Туадера на полях второго Парижского форума мира, отвечая на вопрос РИА Новости.