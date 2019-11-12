Признание ПЦУ другими Церквами может продолжиться, считает эксперт

МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Признание так называемой "Православной церкви Украины" (ПЦУ) другими поместными церквами, прежде всего "греческими", может продолжиться в будущем, налицо сильное давление по этому вопросу со стороны Константинополя и США, считает церковный историк, профессор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Владислав Петрушко.

Ранее украинских раскольников признали Элладская церковь и Александрийский патриархат, они внесли имя главы ПЦУ Епифания в свои диптихи. Обе церкви, как и Константинопольский патриархат, возглавляют этнические греки.

"Меня, честно говоря, больше удивляет не то, что ПЦУ признал Феодор, а до этого Иероним, а то, что так долго они ее не признавали. Поскольку очевидно, что греки действуют всегда консолидировано, и зависимость греческих патриархатов и церквей от Константинополя очень велика", - сказал РИА Новости Петрушко.

По его мнению, признание ПЦУ со стороны указанных церквей последовало с таким запозданием потому, что их первоиерархи все-таки сознают, что "действия Константинополя являются вопиющим нарушением канонов и ставят весь православный мир, а не только православных на Украине, на грань раскола". "Но, думаю, что греческая солидарность, вкупе с греческим национализмом, сделали свое дело, и в первую очередь, конечно, давление Фанара (квартал в Стамбуле с резиденцией Константинопольского патриарха – ред.) на предстоятелей других церквей. Но и давление США сказалось, а в Элладской церкви, видимо, еще и местные власти влияли... В свою очередь на греческие власти, безусловно, оказывалось давление со стороны Госдепартамента США", - сказал Петрушко.

Он также высказал опасение, что все еще увидят "продолжение этой кампании" по признанию ПЦУ, причем не только со стороны "греческих" церквей (Иерусалимская, Кипрская, Албанская). "Думаю, что политические, антироссийские силы и в Грузии могут на Церковь повлиять, да и в Румынии может это произойти", - предположил эксперт.

В частности, по мнению Петрушко, к тем, кто поддержит Константинополь в украинском вопросе, рано или поздно может присоединиться Кипрская церковь. Ее предстоятель архиепископ Хризостом в начале ноября заявил, что не собирается поминать "каких-либо новых предстоятелей" и не согласен с Константинопольским патриархом Варфоломеем, однако не согласен и с решением патриарха Кирилла прекратить молитвенное поминовение архиепископа Афинского и всей Греции Иеронима. При этом Хризостом уточнил, что он не считает ни Константинопольского патриарха, ни главу Элладской церкви еретиками.

По его словам, в определенной "зоне риска" также находится Польская православная церковь. Хотя ее иерархи однозначно выступили в поддержку позиции Русской православной церкви по "украинскому вопросу", однако "градус русофобии в нынешней Польше так велик, что все можно ожидать".

Говоря о позиции Болгарской церкви, которая пока никак не обозначила свое отношение к происходящим в православном мире процессам, собеседник агентства заметил, что там есть "очень разные настроения иерархов – есть и противники ПЦУ, и есть те, кто готов пойти навстречу Фанару". "Я думаю, это такая колеблющаяся Церковь, и, может быть, даже ради того, чтобы внутри себя не разжигать какие-то противоречия, епископат Болгарской церкви будет тянуть время", - сказал эксперт.

В целом, резюмировал он, те, кто вошли в общение с раскольниками, уже сделали свой выбор и "сами стали раскольниками, если следовать духу канонов". "Это их выбор, и они за него ответят - видимо, перед своей паствой, ну и перед Богом", - заключил Петрушко.