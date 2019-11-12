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РИА Новости

Признание ПЦУ другими Церквами может продолжиться, считает эксперт

15:19 12.11.2019
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПатриарх Александрийский Феодор II
Патриарх Александрийский Феодор II
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Признание так называемой "Православной церкви Украины" (ПЦУ) другими поместными церквами, прежде всего "греческими", может продолжиться в будущем, налицо сильное давление по этому вопросу со стороны Константинополя и США, считает церковный историк, профессор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Владислав Петрушко.
Ранее украинских раскольников признали Элладская церковь и Александрийский патриархат, они внесли имя главы ПЦУ Епифания в свои диптихи. Обе церкви, как и Константинопольский патриархат, возглавляют этнические греки.
"Меня, честно говоря, больше удивляет не то, что ПЦУ признал Феодор, а до этого Иероним, а то, что так долго они ее не признавали. Поскольку очевидно, что греки действуют всегда консолидировано, и зависимость греческих патриархатов и церквей от Константинополя очень велика", - сказал РИА Новости Петрушко.
По его мнению, признание ПЦУ со стороны указанных церквей последовало с таким запозданием потому, что их первоиерархи все-таки сознают, что "действия Константинополя являются вопиющим нарушением канонов и ставят весь православный мир, а не только православных на Украине, на грань раскола". "Но, думаю, что греческая солидарность, вкупе с греческим национализмом, сделали свое дело, и в первую очередь, конечно, давление Фанара (квартал в Стамбуле с резиденцией Константинопольского патриарха – ред.) на предстоятелей других церквей. Но и давление США сказалось, а в Элладской церкви, видимо, еще и местные власти влияли... В свою очередь на греческие власти, безусловно, оказывалось давление со стороны Госдепартамента США", - сказал Петрушко.
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Он также высказал опасение, что все еще увидят "продолжение этой кампании" по признанию ПЦУ, причем не только со стороны "греческих" церквей (Иерусалимская, Кипрская, Албанская). "Думаю, что политические, антироссийские силы и в Грузии могут на Церковь повлиять, да и в Румынии может это произойти", - предположил эксперт.
В частности, по мнению Петрушко, к тем, кто поддержит Константинополь в украинском вопросе, рано или поздно может присоединиться Кипрская церковь. Ее предстоятель архиепископ Хризостом в начале ноября заявил, что не собирается поминать "каких-либо новых предстоятелей" и не согласен с Константинопольским патриархом Варфоломеем, однако не согласен и с решением патриарха Кирилла прекратить молитвенное поминовение архиепископа Афинского и всей Греции Иеронима. При этом Хризостом уточнил, что он не считает ни Константинопольского патриарха, ни главу Элладской церкви еретиками.
По его словам, в определенной "зоне риска" также находится Польская православная церковь. Хотя ее иерархи однозначно выступили в поддержку позиции Русской православной церкви по "украинскому вопросу", однако "градус русофобии в нынешней Польше так велик, что все можно ожидать".
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Говоря о позиции Болгарской церкви, которая пока никак не обозначила свое отношение к происходящим в православном мире процессам, собеседник агентства заметил, что там есть "очень разные настроения иерархов – есть и противники ПЦУ, и есть те, кто готов пойти навстречу Фанару". "Я думаю, это такая колеблющаяся Церковь, и, может быть, даже ради того, чтобы внутри себя не разжигать какие-то противоречия, епископат Болгарской церкви будет тянуть время", - сказал эксперт.
В целом, резюмировал он, те, кто вошли в общение с раскольниками, уже сделали свой выбор и "сами стали раскольниками, если следовать духу канонов". "Это их выбор, и они за него ответят - видимо, перед своей паствой, ну и перед Богом", - заключил Петрушко.
Позицию Русской православной церкви в конфликте с Константинополем ранее однозначно поддержали Сербская, Польская церкви, Церковь Чешских земель и Словакии, Православная церковь в Америке. Патриарх Антиохийский и всего Востока Иоанн X предложил созвать Собор с участием глав всех поместных церквей для рассмотрения возникших проблем. ПЦУ была создана в конце 2018 года по инициативе украинских властей и Константинопольского патриархата путем слияния двух других раскольнических структур. Получив от патриарха Варфоломея томос об "автокефалии", в действительности она оказалась почти полностью зависимой от Константинополя.
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