В Латвии производителя косметики Dzintars признали неплатежеспособным

РИГА, 12 ноя – РИА Новости. Пардаугавский суд Риги во вторник объявил неплатежеспособным производителя косметики Dzintars, сообщила журналистам представитель суда Виктория Mежанце.
"Пардаугавский суд Риги объявил неплатежеспособным АО "Dzintars", - сказала Межанце.
Причиной такого решения стал ряд факторов, в том числе то, что Dzintars не внес полностью очередной налоговый платеж, уплатив вместо необходимых 1,76 миллиона евро лишь 273,24 тысячи, в результате чего его долг по текущим налоговым платежам увеличился до 2,59 миллиона евро. Общая же налоговая задолженность предприятия и долги по другим обязательным платежам к текущему моменту составляют 6,8 миллиона евро.
Dzintars - крупнейший производитель косметики в странах Балтии.
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