В Латвии производителя косметики Dzintars признали неплатежеспособным

Причиной такого решения стал ряд факторов, в том числе то, что Dzintars не внес полностью очередной налоговый платеж, уплатив вместо необходимых 1,76 миллиона евро лишь 273,24 тысячи, в результате чего его долг по текущим налоговым платежам увеличился до 2,59 миллиона евро. Общая же налоговая задолженность предприятия и долги по другим обязательным платежам к текущему моменту составляют 6,8 миллиона евро.