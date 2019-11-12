В МИД Германии назвали разведение сил в Петровском внушающим надежду

БЕРЛИН, 12 ноя - РИА Новости. Разведение сил в районе населенного пункта Петровское в Разведение сил в районе населенного пункта Петровское в Донбассе внушает надежду, сохранение сторонами конфликта импульса последних недель поможет выстраиванию доверия, заявили в МИД ФРГ

"Война в восточной Украине принесла людям неизмеримые страдания. Отвод военных сил из Петровского, уже третьего (пилотного) района, внушает надежду. То, что стороны конфликта придерживаются темпов (в урегулировании) последних недель, может внести вклад в укрепление доверия", - говорится в сообщении министерства в Twitter

Отвод сил в районе поселка Петровское начался 9 ноября. В ДНР в тот же день заявили, что уже завершили отвод своих сил на этом участке. Украинские силовики в понедельник также сообщили о завершении практической фазы разведения сил в районе Петровского и намерении начать во вторник процесс разминирования.

В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся в 2016 году, в Станице Луганской - в июне 2019 года. При этом в ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что украинские силовики продвинулись вглубь участков разведения в районе Петровского и Золотое, и настаивали на устранении нарушений, зафиксированных миссией ОБСЕ.