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РИА Новости

В МИД Германии назвали разведение сил в Петровском внушающим надежду

15:13 12.11.2019
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкВоеннослужащие Народной милиции ДНР покидают свои позиции у села Петровского
Военнослужащие Народной милиции ДНР покидают свои позиции у села Петровского
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
БЕРЛИН, 12 ноя - РИА Новости. Разведение сил в районе населенного пункта Петровское в Донбассе внушает надежду, сохранение сторонами конфликта импульса последних недель поможет выстраиванию доверия, заявили в МИД ФРГ.
"Война в восточной Украине принесла людям неизмеримые страдания. Отвод военных сил из Петровского, уже третьего (пилотного) района, внушает надежду. То, что стороны конфликта придерживаются темпов (в урегулировании) последних недель, может внести вклад в укрепление доверия", - говорится в сообщении министерства в Twitter.
Отвод сил в районе поселка Петровское начался 9 ноября. В ДНР в тот же день заявили, что уже завершили отвод своих сил на этом участке. Украинские силовики в понедельник также сообщили о завершении практической фазы разведения сил в районе Петровского и намерении начать во вторник процесс разминирования.
Петровское, Донбасс
12:30
В Кремле оценили процесс разведения сторон в Петровском и Золотом
В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся в 2016 году, в Станице Луганской - в июне 2019 года. При этом в ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что украинские силовики продвинулись вглубь участков разведения в районе Петровского и Золотое, и настаивали на устранении нарушений, зафиксированных миссией ОБСЕ.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта.
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