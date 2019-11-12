В России завели шесть уголовных дел из-за невозврата субсидий Фонду кино

В Минкультуры рассказали о субсидии на фильм по археологии Кремля

В Минкультуры рассказали о субсидии на фильм по археологии Кремля

Проблемы обнаружились и на другом уровне: региональные приставы, как оказалось, не всегда добросовестно исполняют решения о взыскании с кинодеятелей субсидий в пользу Фонда кино. Такая ситуация, в частности, имеет место в Москве и Подмосковье.