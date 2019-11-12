В России завели шесть уголовных дел из-за невозврата субсидий Фонду кино

МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Российские прокуроры добились возбуждения шести уголовных дел после проверок о расходовании государственных субсидий на отечественное кино, сообщил во вторник официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.
Ранее Счетная палата РФ выявила недостатки в системе государственной поддержки российского кино, хотя за последние три года на эти целы было потрачено более 22 миллиардов рублей. Как писали "Ведомости", с 2015 года больше трети самых дорогих проектов с господдержкой провалились в прокате, что чиновники считают "системной проблемой".
Как заявил Куренной, по поручению Генпрокуратуры "неоднократно" проводились проверки, в ходе которых оценивалось, соблюдают ли киностудии условия получения господдержки, а если нет, то возвращают ли полученные деньги.
"По результатам [проверок] инициировано возбуждение шести уголовных дел и проведение 13 процессуальных проверок по фактам уклонения получателей субсидий от возврата целевых средств", - сказал представитель ГП РФ в ведомственной программе "Эфир".
Проблемы обнаружились и на другом уровне: региональные приставы, как оказалось, не всегда добросовестно исполняют решения о взыскании с кинодеятелей субсидий в пользу Фонда кино. Такая ситуация, в частности, имеет место в Москве и Подмосковье.