В Крым прибыла делегация иностранных журналистов

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя — РИА Новости. Крупная делегация иностранных журналистов прибыла в Крым с ознакомительным визитом, сообщил депутат Госдумы Руслан Бальбек.
"Это будет самый масштабный пресс-тур <...> за последние годы", — сказал он РИА Новости.
На полуостров приехали более 20 представителей СМИ из Сербии, Италии, Словакии, Великобритании, Франции, Португалии, Индии, Узбекистана, Вьетнама, ЮАР, Конго, Кении и других стран.
Бальбек рассказал, что журналисты посетят различные уголки республики, пообщаются с местными жителями и руководством региона.
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