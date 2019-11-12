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РИА Новости

В Крым прибыла делегация иностранных журналистов

15:08 12.11.2019 (обновлено: 15:32 12.11.2019)
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© Фото : Александр АндреевКрым. Ялта. Вид на набережную
Крым. Ялта. Вид на набережную
© Фото : Александр Андреев
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя — РИА Новости. Крупная делегация иностранных журналистов прибыла в Крым с ознакомительным визитом, сообщил депутат Госдумы Руслан Бальбек.

"Это будет самый масштабный пресс-тур <...> за последние годы", — сказал он РИА Новости.

На полуостров приехали более 20 представителей СМИ из Сербии, Италии, Словакии, Великобритании, Франции, Португалии, Индии, Узбекистана, Вьетнама, ЮАР, Конго, Кении и других стран.
Бальбек рассказал, что журналисты посетят различные уголки республики, пообщаются с местными жителями и руководством региона.
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