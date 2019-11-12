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РИА Новости

"Газпром экспорт" призвал исключить газ из корзины ископаемых видов топлива

15:03 12.11.2019 (обновлено: 17:39 12.11.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВвод в эксплуатацию магистрального газопровода
Ввод в эксплуатацию магистрального газопровода
© РИА Новости / Илья Питалев
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Ввод в эксплуатацию магистрального газопровода. Архивное фото
АБУ-ДАБИ, 12 ноя - РИА Новости. Природный газ должен быть исключён из корзины ископаемых видов топлива, заявил советник главы "Газпром экспорта" Александр Медведев в ходе выступления на конференции ADIPEC-2019.
"Основные проблемы не в технологиях, а в общественном восприятии. Газ должен быть исключён из корзины ископаемых видов топлива. Газ - не проблема, а решение. Он может сделать вклад в декарбонизацию глобальной энергетической системы", - сказал Медведев.
"Россия - яркий тому пример. Углеродоемкость производства электрической и тепловой энергии в нашей стране на 20% ниже, чем в ЕС, и это в первую очередь благодаря природному газу", - продолжил он.
Медведев также отметил, что в 2018 году экологические расходы группы "Газпром" составили более 1 миллиарда долларов.
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Александр МедведевГазпром ЭкспортЭкономика
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