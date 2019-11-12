"Газпром экспорт" призвал исключить газ из корзины ископаемых видов топлива

"Основные проблемы не в технологиях, а в общественном восприятии. Газ должен быть исключён из корзины ископаемых видов топлива. Газ - не проблема, а решение. Он может сделать вклад в декарбонизацию глобальной энергетической системы", - сказал Медведев.