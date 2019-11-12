В лесу под Ставрополем нашли завернутый в пакет телефон пропавшей школьницы

ПЯТИГОРСК, 12 ноя — РИА Новости. Мобильный телефон школьницы, пропавшей в Ставрополе, обнаружили в лесу, сообщает управление Следственного комитета по Ставропольскому краю.
Шестнадцатилетняя девочка пропала после того, как накануне утром вышла из дома. До школы она не дошла. Школьницу ищут следователи, полицейские, спасатели поискового отряда "Лиза Алерт" и местные жители.
"К настоящему времени в лесополосе обнаружен завернутый в полиэтиленовый пакет мобильный телефон, принадлежащий пропавшей девушке", — говорится в сообщении СК.
Следователи возбудили уголовное дело об убийстве. Расследование взял на контроль руководитель краевого главка СК Игорь Иванов.