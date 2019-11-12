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РИА Новости

В Совфеде оценили процедуру изъятия имущества у друзей коррупционеров

15:00 12.11.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПервый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич
Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич
© РИА Новости / Илья Питалев
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Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич. Архивное фото
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Изъятие имущества не только у не сумевших доказать законность приобретения дохода чиновников и его родственников, но и у его друзей и знакомых повсеместно войдёт в судебную практику после определения Конституционного суда РФ, создавшего прецедент, заявил член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.
Суды имеют право обратить в доход Российской Федерации имущество не только чиновников и их родственников, но и друзей или знакомых обвиняемых, если они не могут подтвердить его приобретение на законные доходы, следует из отказных определений Конституционного суда по жалобам бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко, а также его родственников и знакомых.
Деньги в конверте
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"Применение "особых правовых мер" в случае нарушения антикоррупционного законодательства лицами, выполняющими публичные функции, после определения Конституционного суда должно повсеместно войти в судебную практику, реализуя принцип неотвратимости наказания во всей его полноте. Рассовывать наворованное по знакомым, друзьям и родственникам больше не получится", - написал Клинцевич в Facebook.
По его мнению, от созданного КС РФ прецедента "вздрогнут коррупционеры разных мастей".
"Считаю, что это будет работать на профилактику коррупционных преступлений", - сказал сенатор.
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Совет Федерации РФФранц КлинцевичРоссияОбщество
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