В Совфеде оценили процедуру изъятия имущества у друзей коррупционеров

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Изъятие имущества не только у не сумевших доказать законность приобретения дохода чиновников и его родственников, но и у его друзей и знакомых повсеместно войдёт в судебную практику после определения Конституционного суда РФ, создавшего прецедент, заявил член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.
Суды имеют право обратить в доход Российской Федерации имущество не только чиновников и их родственников, но и друзей или знакомых обвиняемых, если они не могут подтвердить его приобретение на законные доходы, следует из отказных определений Конституционного суда по жалобам бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко, а также его родственников и знакомых.
"Применение "особых правовых мер" в случае нарушения антикоррупционного законодательства лицами, выполняющими публичные функции, после определения Конституционного суда должно повсеместно войти в судебную практику, реализуя принцип неотвратимости наказания во всей его полноте. Рассовывать наворованное по знакомым, друзьям и родственникам больше не получится", - написал Клинцевич в Facebook.
По его мнению, от созданного КС РФ прецедента "вздрогнут коррупционеры разных мастей".
"Считаю, что это будет работать на профилактику коррупционных преступлений", - сказал сенатор.