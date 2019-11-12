В Совфеде оценили процедуру изъятия имущества у друзей коррупционеров

Суды имеют право обратить в доход Российской Федерации имущество не только чиновников и их родственников, но и друзей или знакомых обвиняемых, если они не могут подтвердить его приобретение на законные доходы, следует из отказных определений Конституционного суда по жалобам бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко, а также его родственников и знакомых.