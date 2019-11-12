Израиль ввел морскую блокаду сектора Газа

Израильская сторона разрешала рыболовство вдоль побережья сектора Газа на расстоянии до 6 до 9 морских миль (от 11,1 до 16,6 километров).

Во вторник израильская территория подверглась массированному ракетному обстрелу из Газы. Пятьдесят ракетных пусков из Газы были зафиксированы израильскими военными утром, 20 из них перехвачены системой ПРО "Железный купол". Обстрелы продолжились и позже. Системы предупреждения о ракетных обстрелах были активированы в городах юга и центра страны, включая такие крупные города, как Тель-Авив, Модиин, Холон, Ашкелон и Ришон ле-Цион.