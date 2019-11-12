Израиль ввел морскую блокаду сектора Газа

ГАЗА, 12 ноя - РИА Новости. Израиль вводит морскую блокаду сектора Газа, что означает запрет на рыболовство у побережья, после обстрела израильской территории из Газы, заявил РИА Новости председатель ассоциации рыболовов Палестины Закари Бейкер.
По словам Бейкера, "израильская сторона сообщила палестинской ассоциации рыболовства о закрытии моря для рыбаков до дальнейшего уведомления".
Израильская сторона разрешала рыболовство вдоль побережья сектора Газа на расстоянии до 6 до 9 морских миль (от 11,1 до 16,6 километров).
Крупнейшее за последние месяцы обострение на границах палестинского анклава произошло после ликвидации израильскими ВВС командира "Исламского джихада" в Газе Бахи Абу аль-Ата. Израиль возлагает на него ответственность за сотни терактов против израильских мирных жителей и военных.
Во вторник израильская территория подверглась массированному ракетному обстрелу из Газы. Пятьдесят ракетных пусков из Газы были зафиксированы израильскими военными утром, 20 из них перехвачены системой ПРО "Железный купол". Обстрелы продолжились и позже. Системы предупреждения о ракетных обстрелах были активированы в городах юга и центра страны, включая такие крупные города, как Тель-Авив, Модиин, Холон, Ашкелон и Ришон ле-Цион.